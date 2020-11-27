 

«Чисто военного решения не вижу» — командующий ВСУ оценил шансы Украины вернуть Донбасс

27.11.2020, 13:38, Новости дня

Главнокомандующий украинской армией Руслан Хомчак заявил, что в случае силовой операции в Донбассе человеческие потери украинской армии будут исчисляться трёх-четырёхзначными цифрами при прохождении каждых 3—5 километров. Как пишут «Факты», в беседе с журналистами генерал-полковник также добавил, что не везде население поддерживает украинских военных, поэтому ВСУ ждут «выстрелы в спину», а все военные передвижения по Донбассу будут «сливаться на ту сторону».


Reuters

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак считает, что в случае силовой операции в Донбассе человеческие потери украинской армии будут исчисляться трёх-четырёхзначными цифрами за продвижение на каждые 3—5 километров. Как пишут «Факты», такое мнение он высказал на встрече с журналистами.

«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса в Донбассе я не вижу, и генштаб ВСУ также», — заявил генерал-полковник.

По его словам, военное решение невозможно сразу по трём причинам. Во-первых, Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселённых районов.

«Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населённый пункт сразу переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, то сразу будет много жертв среди гражданского населения. Ни одна цивилизованная страна нас не поддержит», — пояснил он.

Кроме того, по словам Хомчака, нельзя будет применять артиллерию, потому что ВСУ везде подошли вплотную к населённым пунктам.

Во-вторых, добавил Хомчак, могут быть серьёзные жертвы среди военных. Также он считает, что «Россия возьмёт количеством».

«Она имеет сегодня больше ресурсов. Поэтому мы сможем взять, захватить внезапно, нанести удары и удержать эту территорию, но для этого нужно, чтобы сложились условия», — пояснил главком ВСУ.

Хомчак также подчеркнул, что не везде население поддерживает украинских военных, поэтому ВСУ ждут «выстрелы в спину», а все военные передвижения по Донбассу будут «сливаться на ту сторону».

«Танк не успевает завестись, как информация уже ушла», — подчеркнул он. По его мнению, необходимо тщательно просчитывать и такие вещи.



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