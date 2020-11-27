Из-за пандемии коронавируса миллионы американцев вынуждены жить впроголодь

27.11.2020, 13:38, Новости дня

В период пандемии число американцев, столкнувшихся с нехваткой продовольствия, выросло на 43% и составило 50 миллионов чел, передаёт ABC News. По всей стране продовольственные банки работают не покладая рук, пытаясь поспеть за стремительно растущим спросом. Но волонтёры жалуются, что для всех нуждающихся их запасов уже не хватает.

Миллионы американцев живут в крайней нужде. 778 тысяч работников подали новые заявления на пособия по безработице, их число растёт уже вторую неделю подряд. Более 20 миллионов человек получают материальную поддержку от государства.

Посмотрите на эту очередь машин, выстроившуюся этим утром к продовольственному банку в городе Майами-Спрингс, штат Флорида. Эта очередь растянулась на несколько миль.

Продовольственные банки по всей стране сообщают о резком росте спроса на их услуги и делятся опасениями, что не смогут помочь всем. С репортажем из Пемброук-Парка, Флорида, коореспондент ABC News Виктор Окендо.

Сегодня, накануне Дня благодарения, миллионы американцев выстроились в очереди за едой, но кризис лишь усугубляется.

АМЕРИКАНЕЦ: Нам с семьёй это очень помогает.

Этот продовольственный банк в округе Бёрген, штат Нью-Джерси…

СОТРУДНИЦА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО БАНКА: Счастливого Дня благодарения!

…предоставил 770 тысяч продуктовых наборов более чем 45 тысячам семей, но со спросом он уже не справляется.

ДЭВИД КИССЕЛБЭК, президент YMCA Meadowlands («Юношеской христианской организации»): Каждый вторник обычно мы принимаем порядка 150 машин — теперь их более 500. И нам даже приходится кому-то отказывать, потому что у нас закончилась еда.

СОТРУДНИК ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО БАНКА: Счастливо вам!

Очереди растут и в Калифорнии.

АМЕРИКАНКА: Очень выматывает, когда не знаешь, хватит ли у тебя денег на повседневные нужды.

В период пандемии 50 миллионов американцев столкнулись с проблемой нехватки продовольствия — число таких людей выросло на 43 процента. Каждый четвёртый ребёнок получает недостаточно еды.

ВИКТОР ОКЕНДО, корреспондент ABC News: Потребность в еде колоссальна. Просто посмотрите на кадры, сделанные нашим дроном. Очередь к продовольственному банку здесь, в Майами-Спрингс, растянулась на несколько миль.

Организация Feeding South Florida («Накормим Южную Флориду») с марта каждый день раздаёт продукты. Тогда она получала по 160 грузовиков с продовольствием в неделю. Теперь их число сократилось всего до 14.

ВИКТОР ОКЕНДО: Как вам продолжать без дополнительного финансирования?

ПАКО ВЕЛЕС, президент организации Feeding South Florida: Без дополнительного финансирования продолжать попросту нереально. Мы рассчитываем на наших местных фермеров, владельцев скотоводческих хозяйств, оптовых поставщиков и производителей, чтобы они помогли нам собрать как можно больше еды. Но пока пытаемся обходиться тем, что имеем.

В Хьюстоне каждый пятый взрослый и даже больше недавно сообщил, что голодает. Большая часть этих людей принадлежит к темнокожим и латиноамериканским сообществам.

СИЛЬВЕСТЕР ТЁРНЕР, мэр Хьюстона, штат Техас: Каждый человек важен. Каждый человек ценен. Мы должны предоставить каждому человеку возможность жить.

ВИКТОР ОКЕНДО: С истечением срока действия правительственного пакета мер по стимулированию экономики CARES Act (в рамках которого американцам полагались дополнительные выплаты. — ИноТВ) в конце этого года почти 14 миллионов американцев потеряют спасительные средства к существованию. Сотрудники Feeding South Florida круглые сутки работают на своём складе, чтобы удовлетворить бешеный спрос, но запасы организации стремительно истощаются. Том?

С нами был Виктор Окендо из загруженного работой склада в Южной Флориде. Спасибо, Виктор.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2020 года.