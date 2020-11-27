Дети с черными глазами: Темные существа или просто больные беспризорники?

27.11.2020, 13:33, Разное

На сайте исследователя загадочных существ Лона Стриклера на днях появилась эта история о необычном ребенке, рассказанная неназванным очевидцем. Он не может понять, с чем столкнулся, с мистическим ребенком или просто с психически больным.

"Я провел много лет, работая в службе военной разведки США, поэтому я не могу много рассказать о себе, пишет автор. Тем ни менее, мне очень хочется узнать, является ли мой случай уникальным или другие люди тоже сталкивались с чем-то подобным.

Мы жили за пределами нашей военной базы в отдаленном поселении, которое было похоже на любое бедное поселение в захолустье. Наш жилой комплекс был очень хорош по сравнению с другими домами в этом районе.

Однажды после 12 часов ночи на пятницу в дверь моего дома раздались стуки. Они разбудили меня . У нас с соседями было правило, что если что-то реально надо, то требуется постучать в две серии стуков, а если что-то необязательное, то лишь одну серию стуков.

Я подождал и после первой серии стуков раздалась вторая серия. Ага, значит что-то важное. Может быть с работы кто-то пытается меня вызвать, а мой телефон как раз накануне сломался и поэтому они стучат в дверь. Такое со мной уже бывало раньше.

Поэтому я встал и открыл дверь. На пороге стоял ребенок лет шести на вид. В нем сразу же можно было заметить много странного, что полностью подходило по описаниям к феномену Детей с Черными глазами.

Его глаза реально выглядели полностью черными и когда я глянул на него, мне тут же захотелось отвести глаза. А ведь у меня обычно нет привычки избегать зрительного контакта с людьми.

Вот так он выглядел: Грязная серая толстовка с капюшоном, наполовину надетым на голову, на ногах грязные серые спортивные штаны. Цвет лица очень и очень бледный, и на нем то ли были пятна грязи, то ли мелкие прыщики или веснушки. Волосы были короткие, рыжевато-каштановыми, растрепанными и тоже на вид грязными.

На его лице была реальная гримаса сильной неприязни, представьте себе мимику человека, который сосет самые кислые леденцы в мире.

И самая худшая часть: его запах. Этот запах тела я никогда не ощущал ни раньше, ни позже. Он был похож на запах разлагающихся трупов. Самое близкое сравнение по запахам в моей жизни я ощущал во время пребывания в "школе рейнджеров", когда мы все испытывали недостаток сна, избыток физических тренировок и плюс отсутствие возможности принять душ в течении многих дней.

Я спросил: – Чем могу помочь?

Он ответил ровным голосом, полностью лишенным эмоций:

– Ты не нравишься моим родителям.

Я ответил: – Гм… Что?

Он заявил: – Все будет в порядке, если ты дашь мне что-то существенное.

Я ничего ему не дал и тут же захлопнул перед ним дверь, я решил, что это какой-то хулиган. А он завопил "Неееет!" и закатил на моем крыльце полную истерику, словно ребенок в магазине, когда ему не покупают конфету.

Это было очень странно слышать в первом часу ночи. Однако в нашем районе было не редкостью, когда беспризорные дети плохих родителей бегали поздними вечерами по улицам, поэтому я просто списал это на дурное воспитание.

После я принял душ и выбросил свою одежду, потому что его вонь словно прилепилась ко мне. Потом я снова лег спать.

Далее я видел этого странного ребенка еще три раза. Утром, когда выходил на улицу к своей машине, он стоял на стоянке и смотрел издали на меня. Вечером я приехал домой и увидел его на той же стоянке. Он снова просто стоял и смотрел на меня.

В тот же вечер я выглянул в окно и увидел его снова на том же месте. Он смотрел на меня и ухмылялся. Я спросил жену, что она думает об этом ребенке и она ответила, что он не беспокоит людей. Вообще это была довольно низкая планка для этого плохого района. Дети тут часто бегали без присмотра, царапали автомобили и могли даже проникнуть в чужие квартиры и все там разгромить.

После этого я решил уже было позвонить в полицию, однако что я мог сказать им? Что странный ребенок стоит рядом с моим домом и от него ужасно пахнет? Да, я ненавидел этого ребенка, у меня трое своих детей, но этого ребенка я возненавидел всем сердцем.

Я ненавидел его запах и все его существование. Я каким-то чувством понимал, что он пытается напасть на меня и он угрожает мне. Я не хотел выполнять его просьбу и у меня было ощущение, что этот ребенок ненавидит меня гораздо больше, чем я его.

Я подозревал, что если я вызову полицию. он начнет им говорить, что это я пытался напасть на него и это повлияет на мою работу. Я решил просто игнорировать его, в надежде, что он сам вскоре уйдет.

Потом я видел как этот ребенок общается с другими детьми на улице, поэтому я точно знал, что он не плод моего воображения. Однако и с другими детьми он вел себя странно, он не играл с ними. Однажды какая-то девочка подошла и взяла его за руку, но он просто стоял и смотрел на нее. Когда другие дети бегали рядом, он стоял и смотрел на них со своей мерзкой гримасой.

Этот случай произошел со мной в 2011 году и я до сих пор не знаю. кем был этот ребенок. Могло ли это быть какое-то демоническое существо или это был реально заброшенный и больной ребенок? И я не могу понять, почему я сразу резко и сильно возненавидел его, ведь на это на самом деле не было реальной причины".