 

Мнение: Почему Путин не боится коронавируса?

27.11.2020, 13:12, Разное

За сутки в России выявлено 27 543 новых случая заражения коронавирусом. Всего с марта эта зараза обнаружена у 2 215 533 россиян.   Из них 6796 случаев заболевания зафиксировано в закрытом городе Саров в Нижегородской области. 2992 человека в Сарове выздоровели, 33 – умерли, 247 – в больнице. 1454 человек – изолированы на карантин… Куда делись еще более двух тысяч человек из заболевших, не понятно. Их что, накануне визита Путина, вывезли из города за 101-ый километр?

И судя по фотографиям из Сарова, Путин не опасался заразиться коронавирусом.

Очевидно, что про визит Путина в Саров было известно давно, может, неделю, может две… Возможно, что в ходе подготовки визита Путина, весь город , а это порядка 100 тыс человек, протестировали, и выявили в том числе порядка двух тысяч носителей. 20 ноября в Сарове даже вспышка коронавируса была зафиксирована.

Повторюсь, что сделали с этими  двумя тысячами зараженными, не понятно. Потому что в числе изолированных, явно,  недобор именно этих самих двух тысяч человек.  Может, их просто вывезли из города? На время визита Путина? Может, именно поэтому Путин не опасался заразиться?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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