Мнение: Колебание с генеральной линией

27.11.2020, 13:10, Разное

Смысл заявления "Вектора" совершенно точно к медицине имеет крайне опосредованное отношение. И так понятно, что любая вакцина, как профилактирующая мера, не может быть эффективной на 100 процентов или даже на какую-то вменяемую величину. Вероятность все равно близка к фифти-фифти: заразишься-не заразишься. Тем более, что вирус – штука быстромутирующая, и вакцина от одного штамма очевидно не будет эффективной против другого. А их может быть очень много.

Смысл заявления "Вектора" – в колебании с генеральной линией. А она предельно откровенна – это ставка на всеобъемлющий и бессистемный террор. А потому даже вакцинированные граждане не смогут получить клеймо на руку, позволяющее им жить прежней нормальной жизнью. Они точно так же будут обязаны упаковываться в маски-перчатки и соблюдать все ограничения, как и до вакцинации. Машина террора запускается непросто, но остановить ее практически невозможно. В истории все примеры остановки террора выглядят одинаково: ликвидируется (иногда политически, а иногда и физически) тот слой управления, который задействован в терроре. Он уже не способен переключиться на иной стиль управления, а потому его приходится убирать и сносить.

Эта ситуация сродни любой революции: первая волна революционеров не умеет, не может и категорически не желает ничего, кроме продолжения революции. А потому, когда цели и задачи революции (а цель всегда одна – приход к власти) выполнены, первое поколение революционеров поголовно пускают под нож. Отец-основатель нынешней реинкарнации Саудовской Аравии с помощью своей ударной силы – ихванов – добился независимости от Османской империи, но был вынужден уничтожить свою верную гвардию, так как она рвалась расширять границы королевства до бесконечности. Исламкас революция в Иране завершилась массовым истреблением целого поколения молодежи, которая привела аятолл к власти – ничего другого, кроме революции, молодежь не желала знать. Российских революционеров советского периода пришлось ликвидировать в мясорубке первого террора, затем исполнителей пришлось перемалывать во второй, а потом дочищать и этих в третьей волне.

В этом смысле мы должны понимать – запустив волну террора против населения страны, Путин и его клика его уже не остановят. Не смогут. Террор закончится только тогда, когда этот режим уйдет. И никак иначе. Причем даже это не гарантия возвращения к нормальной жизни, так как свергать путинский режим (неважно, сверху, снизу или сбоку) будет революционное поколение, которое должно также будет уйти в компостную яму истории, так как ничем другим оно заниматься более не будет.

Однако пока мы живем в текущем сюжете, где медицина стала карательным инструментом удержания власти действующей камарильей. Других инструментов у нее нет, и сам факт того, что в ход пошел террор, ясно говорит лишь о том, что все остальные инструменты сломаны. И других у режима уже нет.