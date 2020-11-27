Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Марат Сафин и другие гости дня рождения ресторана

27.11.2020, 13:08, Разное

Ресторанный бренд Modus Friends и одноименный особняк на Плющихе отметили двойной день рождения: 14-летие бренда и 4-летие ресторана. В честь этого события интерьер ресторана украсили красные розы, поцелуи и фотографии друзей Modus. Среди гостей мероприятия были замечены Марат Сафин, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Оленин, Сабина Агаларова и другие.

Главным музыкальным событием праздника стало выступление Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой, которые исполнили “Мегаполисы”, “Без суеты”, “Спрячем слезы от посторонних”, “Сэра” и другие любимые композиции. За блюда для праздничного ужина отвечал бренд-шеф ресторана Андрей Жданов. Гостей ждали фирменные позиции из меню, а финальным гастрономическим аккордом стал праздничный торт, украшенный розами и ягодами.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева Валерий Меладзе Альбина Джанабаева Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе Марат Сафин Дмитрий Булыкин Дмитрий Оленин Среди гостей – Сабина Агаларова