Врач рассказал о простом способе восстановить легкие после коронавируса
27.11.2020, 13:02, Разное
Российский мануальный терапевт Андрей Кабычкин заявил, что восстановить легкие после коронавирусной инфекции COVID-19 можно с помощью особого массажа. Он применяется именно для реабилитации после ковида.
По словам Кабычкина, массажи использовались для реабилитации пациентов с различными заболеваниями легких на протяжении целых столетий. Медик пояснил, что мануальная терапия помогает насыщать кровь кислородом. Однако методику массажа необходимо подбирать индивидуально и сочетать ее с другими видами терапии, передает Ura.ru.
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