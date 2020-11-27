Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

27.11.2020, 13:02, Разное

За минувшие сутки в Московской области было зафиксировано 1058 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В то же время 615 людям удалось побороть болезнь, однако 23 человека скончались.

Самый большой прирост заболевших наблюдается в Егорьевске, где ковид нашли у 101 жителя. За ним следуют Королев и Красногорск с 93 и 90 зараженных соответственно. На вершине антирейтинга также оказались Подольск с 50 заболевших, Домодедово с 46 зараженными, а также Орехово-Зуево и Сергиев Посад с 44 и 34 инфицированных, передает сайт “Подмосковье сегодня”.