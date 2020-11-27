Мирослава Карпович впервые рассказала об отношениях с Павлом Прилучным

27.11.2020, 13:00, Разное

Звезда ситкома «Папины дочки» Мирослав Карпович впервые пояснил об отношениях с актером Павлом Прилучным. По ее словам, если речь идет о любви в паре, не может существовать никаких табу.

Фанаты Агаты Муцениеце упрекают Мирославу Карпович в том, что она разбила ее брак с Павлом Прилучным. Сама же актриса так не считает. По ее словам, не существует никаких запретов в случае присутствия искренней любви. После подтверждения отношений со звездой сериала «Мажор», Карпович решилась дать большое интервью, где пояснила не только о рабочих проектах, но и о личной жизни.

В фильме «Друг на продажу», который в скором времени выйдет в России, актрисе досталась роль коварной обольстительницы. Сюжет предполагает, что она должна бороться за сердце богатого избранника. Для этого героиня Карпович использует все известные приемы.

Сама же звезда сериала «Папины дочки» признается, что не знает какого-то единого секрета завоевания внимания представителей противоположного пола. Мирослава Карпович всегда предпочитает оставаться самой собой. Она покоряет мужчин улыбкой, чувством юмора, харизмой и шармом.

В вышеназванной картине героиня Карпович пытается завоевать расположение несвободного мужчины. Для многих женщин такие отношения являются табу. Саму же актрису нисколько не смутила подобная ситуация. Она считает, что чему быть, тому статься. Мирослава Карпович не злится на пользователей, которые пишут ей неприятные вещи.

Напомним, что минувшим летом стало известно о новой пассии Павла Прилучного. Вместе с Мирославой Карпович актер отдыхал в Крыму. Их заметили вместе с одном из местных аквапарков, пишет портал iReactor.