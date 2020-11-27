Алексей Глызин посоветовал россиянам сходить в баню

27.11.2020, 13:00, Разное

Российский певец Алексей Глызин пояснил о своем методе сохранения позитивного настроения. Исполнитель регулярно посещает баню, это он посоветовал делать всем россиянам в целях борьбы с невзгодами.

Когда началась пандемия коронавируса и люди принялись скупать гречку, певец вместо крупы предлагал брать водку. Однако теперь он стал придерживаться более здорового образа жизни, поэтому начал ходить в баню один или со своими друзьями. По словам Алексея Глызина, это позволяет ему всегда оставаться свежим и чистым.

Сейчас Алексей Глызин готовится к празднованию нового года. Этот праздник он считает особенно важным, поскольку ожидает от следующего года перемен и чего-нибудь хорошего. Сам исполнитель экспериментировать не спешит, поэтому он предпочитает выступать с хитами, ставшими классикой отечественной эстрады.