Обнародована личность четвертого мужа Елены Воробей

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27.11.2020, 13:00, Разное

Журналисты выяснили имя четвертого избранника юмористки Елены Воробей, за которого она собирается замуж. Сама артистка, когда объявляла о подготовке к свадьбе, не решилась назвать его, поскольку он сторонится публичности.
Оказалось, что новым мужем Елены Воробей станет Сергей Евтухович. О его личности известно не так много. Родился он в Бресте, также Евтухович на три года младше Воробей, а работает он в государственной структуре. Познакомились они, когда артистка была на гастролях в Минске.

Стоит отметить, что для Евтуховича брак тоже станет не первым. До встречи с Еленой Воробей он встречался с девушкой, препятствовавшей встречам с детьми от бывшей супруги. Из-за этого они решили расстаться. Елена Воробей, по словам ее подруги, подобных ошибок допускать не собирается.



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