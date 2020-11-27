Шойгу оценил соединения ВДВ нового типа

27.11.2020, 12:58, Новости дня

Соединения нового типа Воздушно-десантных войск гораздо более мобильные, а их огневые возможности увеличились на 20%, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«При этом мобильность соединения повысилась в шесть раз, а огневые возможности увеличились на 20%», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Он отметил, что в рамках эксперимента по формированию соединений ВДВ «нового типа» были исследованы «новые способы выполнения боевых задач десантно-штурмовыми частями и подразделениями на вертолетах в ходе ведения манёвренных, сетевых и очаговых военных действий».

Результаты эксперимента, по словам министра, показали не только целесообразность развития соединений ВДВ нового типа, но и «необходимость в дальнейшем совершенствовать теорию и практику применения Воздушно-десантных войск как основы мобильного компонента Вооружённых сил».

По словам министра, российские войска получат в 2021 году более 3,4 тыс. единиц новой и 1,3 тыс. отремонтированной техники.

«Для достижения указанных показателей в следующем году две трети финансовых средств пойдут на закупку вооружения. Запланированы поставки более 3400 единиц и ремонт 1300 единиц основных образцов военной техники», – сказал он.

Министр отметил, что уже идет подготовка конкурсной документации и проектов госконтрактов с единственными поставщиками или исполнителями по гособоронзаказу-2021. Кроме того, заключаются госконтракты, которые вступят в силу после утверждения соответствующего постановления правительства. По его словам, реализация ГОЗ в следующем году «обеспечит сбалансированное оснащение Вооружённых сил современной техникой».

«Оснащённость частей постоянной готовности новейшими образцами к началу 2022 года будет более 71%, а обеспеченность Вооруженных сил военной техникой превысит 98%», – подчеркнул Шойгу.

По его словам, Минобороны, Минфин и Минпромторг придумали, как сохранить темпы поставок военной техники.

«Для достижения требуемого уровня оснащения войск министерство обороны совместно с министерством финансов и Минпромторгом разработало схемы финансирования государственных контрактов за счёт привлечения целевых кредитов и их возврата в 2024-2027 годах», – сообщил он, говоря о проекте гособоронзаказа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

«Это позволит сохранить плановые объемы поставок вооружений, военной и специальной техники, обеспечить загрузку предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, исключить рост стоимости госконтрактов и возникновение незапланированных дополнительных расходов федерального бюджета», – добавил министр.

Шойгу отметил, что в следующем году Минобороны продолжит наращивать поставки современного вооружения, а также объемы ремонта и модернизации военной техники.

Напомним, в среду самоходка для ВДВ «Лотос» прошла приемо-сдаточные испытания.