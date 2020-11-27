В «Векторе» создают вакцину от кори и SARS-Cov-2

27.11.2020, 12:58, Разное



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Как сообщили «Известиями» специалисты «Вектора», за основу вакцины взят советский ослабленный штамм вируса кори «Ленинград-16». Он широко используется для создания вакцин последние 40 лет и доказал свою безопасность, поэтому разрешен для применения у детей.

При создании препарата ученые использовали метод «обратной генетики». Они встроили в геномную РНК вируса кори ген S-белка коронвируса, после чего на ее основе создали рекомбинатный вирус кори. Специалисты «Вектора» создали несколько рекомбинантных вирусов кори, экспрессирующих разные варианты антигенов коронавируса. Какой из них лучше всего подойдет для вакцины, покажут доклинические испытания на животных.

Сейчас ученые проводят исследования на сирийских хомяках, чувствительных к SARS-Cov-2. Первые результаты оказались многообещающими: после однократного введения препарата у животных выработались специфические антитела. Позже ученые планируют исследовать кандидатную вакцину на других животных, в том числе на приматах. Клинические испытания на людях начнутся только после того, как препарат докажет свою безопасность на животных.

В «Векторе» отметили, что бивалентная вакцина понадобится далеко не всем. Вакцина от кори формирует продолжительный иммунный ответ до 10 лет, в то время как есть все предпосылки ожидать, что иммунитет к SARS-Cov-2 будет краткосрочным — в лучшем случае 2-3 года. Сочетать эти два типа иммунизации будут в исключительных случаях.

Отметим, что вопрос иммунизации против кори стал особенно актуальным во время пандемии. По данным Роспотребнадзора, с конца 2019 года в РФ было зафиксировано несколько крупных вспышек кори, в первую очередь в Рязанской области, где заболеваемость выросла в 34 раза. Десятки случаев заражения корью зарегистрированы в Ленинградской и Тамбовской областях, в Якутии, Оренбурге, а также в двух московских школах.

Как сообщила МедПортал руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Детского научно-клинического центра инфекционных болезней» ФМБА России, профессор Сусанна Харит, это во многом связано с тем, что во время пандемии более 240 тысяч годовалых детей не были вакцинированы в плановом порядке. Если не проводить вакцинацию, ситуация с корью в стране может ухудшиться: если число непривитых в популяции превышает 10%, то неизбежно возникают вспышки этого заболевания. Корь, перенесенная в любом возрасте, представляет огромную угрозу для жизни здоровья человека, в том числе потому что у него снижается и пропадает приобретенный иммунитет к другим инфекционным заболеваниям. Это приводит к увеличению заболеваемости и смертности от других инфекций в течение 2-3 лет у переболевших корью.