Скандалы: Вексельбергу не дают «посадку» на Колыме

27.11.2020, 12:50, Разное

Почему губернатор региона Сергей Носов блокирует бизнес-идеи известного олигарха на последней стадии их реализации

Совместный проект «Аэропортов регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт Холдинга» Романа Троценко по реконструкции аэропорта Магадана ждёт сложная судьба. Губернатор Сергей Носов уже неоднократно блокировал бизнес-идеи Вексельберга на последней стадии их реализации. Но Троценко в состоянии сделать главе региона предложение, от которого он не сможет отказаться.

Виктор Вексельберг и Роман Троценко объединили усилия в феврале 2020 года, создав совместно с казахстанским инвестфондом Meridian Capital ООО «АБС». Первую заявку предприятие направило на участие в конкурсе на реконструкцию и управление международным аэропортом Благовещенска и было объявлено его победителем в сентябре 2020 года. «АБС» предложило инвестиции в размере порядка 7 млрд рублей при стартовой сумме 2,7 млрд рублей.

Но незамедлительно приступить к реализации проекта компаньонам не удалось. Решение конкурсной комиссии оспорил в ФАС «КрасИнвест». Заявитель отметил в обращении, что участие в конкурсе «АБС» противоречит положениям антимонопольного законодательства, поскольку учредившие это предприятие компании в совокупности контролируют более половины региональных аэропортов страны.

Рассматривая жалобу, ФАС не усмотрел наличие сговора со стороны «Аэропортов регионов» и «Новапорт Холдинга». Формально компании не участвовали в конкурсе, а выступать им в качестве учредителей победителя законодательство не запрещает.

Тем не менее, антимонопольная служба согласилась с другими доводами «КрасИнвеста», предложив властям Амурской области провести новый конкурс, устранив нарушения.

Разногласия с ФАС не отменили планы авиамонополистов по развитию совместного бизнеса. На прошлой неделе созданное ими на паритетных началах предприятие «АБС Магадан» подало заявку на участие в конкурсе на реконструкцию аэропорта Магадана «Сокол». Его победителю предстоит построить новые пассажирские и грузовые терминалы, а также провести реконструкцию инженерных коммуникаций. Инвестор должен вложить в проект не менее 4,3 млрд рублей, бюджет Магаданской области соинвестирует в него 490,3 млн рублей.

Ожидается, что за право провести реконструкцию «Сокола» также поборется «КрасИнвест». Но, по данным источников «Октагона», наибольшую угрозу для альянса Вексельберга и Троценко может представлять не их конкурент, а губернатор Магаданской области Сергей Носов.

У последнего сложились непростые взаимоотношения с Виктором Вексельбергом. Сергей Носов знаком с российским олигархом ещё с 90-х годов прошлого века. На публике они демонстрируют доброжелательные отношения, но за время знакомства у сторон накопилось недопонимание по отношению друг к другу.

Две первых неудачи

В частности, окружение Вексельберга не забыло провал проекта по строительству в Нижнем Тагиле микрорайона Александровский, которое должна была вести подконтрольная олигарху компания «Ренова-СтройГрупп». Переговоры по этому вопросу стартовали в ноябре 2012 года, когда Сергей Носов был мэром города. В Нижнем Тагиле прошло выездное заседание президиума правительства Свердловской области, на котором губернатор Евгений Куйвашев дал поручение ежегодно вводить в муниципалитете по 365 тысяч квадратных метров жилья.

Спустя месяц бывший директор «РСГ-Академическое» Алексей Воробьёв заявил о готовности компании обеспечить этот показатель – он организовывал экскурсии тагильчан в застраиваемый ею район «Академический» в Екатеринбурге, чтобы показать размах и качество работ. К лету 2013 года все заинтересованные стороны были уверены, что контракт достанется именно подразделению «Реновы». Но достигнутые договорённости рассыпались за считанные месяцы.

Поводом для этого стало нежелание представителей Вексельберга снижать итоговую стоимость жилья на два процента. Застройщики мотивировали отказ тем, что плановая рентабельность рассчитана исходя из размера ставки, по которой компания получает кредиты в «Сбербанке». Сергей Носов отреагировал на отказ крайне эмоционально. Он не стал вникать в бизнес-расчёты «РСГ-Академическое» и согласовал в качестве нового застройщика фирму «АС Групп» с азербайджанским капиталом.

Спустя пять лет был положен под сукно ещё один совместный проект олигарха и чиновника – по заключению с компанией «Новогор-Прикамье» (входит в «Российские коммунальные системы» Виктора Вексельберга) договора концессии на управление имуществом нижнетагильского водоканала.

В ходе подготовки к конкурсу «Новогор-Прикамье» считалось безусловным фаворитом, но состоявшаяся в 2018 году первая попытка провести конкурс на 31 млрд рублей оказалась неудачной. В 2019 году документацию изменили. В новой редакции на частного инвестора возлагалась обязанность вложить в проект 6,8 млрд рублей, областная и муниципальная власти обязались потратить 7,4 млрд. Повторный конкурс также не состоялся. А весной 2020 года, когда Сергей Носов уже занимал пост главы Магаданской области, городские власти отказались от идеи концессии и решили оставить нижнетагильский водоканал в муниципальной собственности.

Общие интересы с Троценко

Гораздо проще губернатору Магаданской области Сергею Носову будет найти общий язык с Романом Троценко. Последний, начиная с 2019 года, приступил к консолидации предприятий золоторудной отрасли. Под его контролем оказались доли в российско-армянской компании GeoProMining и на казахстанском предприятии Petropavlovsk. Миллиардер также вёл переговоры о покупке доли в GV Gold, но позднее вышел из них.

В июне 2020 года стало известно о намерении корпорации Романа Троценко AEON приобрести контрольный пакет Арктической горной компании, ведущей разработку угольного месторождения на Таймыре.

Золотодобывающий бизнес является основой экономики Магаданской области. Регион традиционно занимает первое место в стране по добыче рассыпного золота и входит в тройку лидеров по общему объёму добычи драгоценного металла. В 2020 году на Колыме планируется добыть 46 тонн золота и в ближайшие годы увеличить этот показатель до 50 тонн.

У окружения Сергея Носова есть личный интерес и опыт работы в горнодобывающей отрасли. С ним аффилированы «Лекс Электа», которому принадлежат лицензия на разработку Суроямского титано-магнетитового месторождения и владеющий этим предприятием кипрский офшор CYMOON LIMITED.

Директором компании «Лекс Электа» является Борис Черняховский, возглавлявший представительство Нижнетагильского металлургического комбината в Москве в те годы, когда НТМК руководил Сергей Носов. В 2009 году Черняховский был гендиректором ОАО «Русспецмаш», входившего в то время в структуру возглавляемого Сергеем Носовым ЗАО «Русспецсталь».

Согласно данным Коммерческого реестра Кипра, одним из директоров CYMOON LIMITED является Надежда Носова. По ранее опубликованным СМИ данным, речь идёт о двоюродной сестре Сергея Носова.

В Магаданской области магнетитовые руды добываются на Омолонском массиве.

Об интересах Романа Троценко в сфере горнорудной промышленности пока не сообщалось. Но, по мнению экспертов отрасли, приобретение действующих в ней предприятий могло бы стать логичным продолжением развития его бизнеса.

Константин Джултаев