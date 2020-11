“Диего бессмертен”. Известные футболисты попрощались с Марадоной

27.11.2020, 12:48, Новости дня

Издание “ГОРДОН” приводит подборку цитат известных спортсменов о Диего Марадоне.

Лионель Месси, капитан “Барселоны” и сборной Аргентины: “Это очень грустный день для всех аргентинцев и для футбола. Он ушел, но останется с нами, потому что Диего вечен”.

Криштиану Роналду, форвард “Ювентуса” и капитан сборной Португалии:

“Сегодня я прощаюсь с другом, а мир – с вечным гением. Один из лучших в истории. Непревзойденный волшебник. Он ушел слишком рано, но оставляет безграничное наследие и пустоту, которую не заполнит никто. Спи спокойно, великий. Ты никогда не будешь забыт”.

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido. * pic.twitter.com/WTS21uxmdL

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

Пеле, “король футбола”, экс-нападающий сборной Бразилии:

“Я потерял большого друга, а мир потерял легенду… Надеюсь, однажды мы с ним вместе сыграем на небесах”.

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA

— Pelé (@Pele) November 25, 2020

Андрей Шевченко, экс-форвард “Милана”, главный тренер сборной Украины:

“Ты всегда дарил мне эмоции и улыбки. Ничто не сможет отменить то, что ты сделал для всех, кто любит футбол. Покойся с миром, вечная легенда”.

Зинедин Зидан, бывший игрок и нынешний главный тренер “Реала”:

“Моим кумиром был Энцо Франческоли, но Марадона был игроком, которого все мы любили. Он был потрясающим. Мне посчастливилось сказать Марадоне, что я считаю его блестящим игроком… Мы все очень опечалены”.

Роналдиньо, экс-игрок “Барселоны” и сборной Бразилии:

“Мой друг, мой кумир, моя “десятка” – спасибо тебе за каждый момент, проведенный в твоей компании, будь то матч или простой ужин”.

Meus sentimentos à família e a todos que amam este gênio. Meu amigo, meu ídolo, meu número 10, obrigado por cada instante em sua cia, seja em jogos ou num simples jantar. pic.twitter.com/qOISSEtLmn

— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) November 25, 2020

Златан Ибрагимович, бывший капитан сборной Швеции, форвард “Милана”:

“Марадона не умер – он бессмертен. Бог подарил миру самого одаренного футболиста всех времен. Он будет жить вечно”.

Серхио Рамос, капитан “Реала” и сборной Испании:

“Диего Армандо Марадона, Пушок, Десятка, Рука Бога, Золотой мальчик… Спасибо, Диего. RIP Марадона”.

Diego Armando Maradona, el Pelusa, el Diez, la Mano de Dios, el Pibe de Oro… el fútbol. Gracias, Diego. DEP Maradona.

— Sergio Ramos (@SergioRamos) November 25, 2020

Икер Касильяс, бывший капитан, экс-голкипер “Реала” и сборной Испании:

“Печальный день для футбола. Марадона скончался. RIP, гений этого вида спорта”.

Día triste para el fútbol. Ha fallecido Maradona. DEP genio de este deporte. #maradios * pic.twitter.com/o1oXUFmFPG

— Iker Casillas (@IkerCasillas) November 25, 2020

Гари Линекер, экс-нападающий сборной Англии:

“Он был с отрывом лучшим игроком моего поколения и, возможно, является величайшим футболистом всех времен. После счастливой, но неспокойной жизни, надеюсь, он, наконец, найдет некоторое успокоение в руках Бога”.

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego

— Gary Lineker (@GaryLineker) November 25, 2020

Диего Марадона умер 25 ноября от сердечного приступа, ему было 60 лет.

На клубном уровне Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за “Бока Хуниорс” (1981–1982, 1995–1997), “Барселону” (1982–1984) и “Наполи” (1984–1991). В 1986 году Марадона стал победителем чемпионата мира в составе сборной Аргентины, проходившего в Мексике. Он был признан лучшим игроком турнира.

С 2008-го по 2010 годы Марадона был главным тренером сборной Аргентины.