В бюджете на 2021 год отложили повышение минимальной зарплаты до декабря

27.11.2020, 12:48, Новости дня

Повышение минимальной заработной платы до 6500 гривен перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту №4000 “О Государственном бюджете Украины на 2021 год“ от 26 ноября.

“Основными факторами, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета во втором чтении считаются учет […] предложения об отсрочке увеличения с 1 июля до 1 декабря 2021 минимальной заработной платы в месячном размере 6,5 тыс гривен, которая влияет на доходную часть общего фонда государственного бюджета”, – сказано в пояснительной записке к документу.

Такое влияние связали с увеличением налога на прибыль на 836 млн грн (уменьшение расходов на оплату труда субъектами хозяйствования), уменьшением налога и сбора на доходы физических лиц до 1,27 млрд грн (уменьшение начисления заработной платы работникам частного и государственного сектора экономики) и уменьшением налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, работ и услуг с учетом бюджетного возмещения (уменьшение расходов на приобретение товаров и услуг домохозяйствами) на 900,0 млн грн.

Отмечается, что бюджет составили с учетом протокольного поручения Кабинета Министров Украины по увеличению доходов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко пояснял, что на постепенное повышение минимальной заработной платы в 2021 году госбюджет потратит 41 млрд грн. По его словам, обновленный проект госбюджета на 2021 год согласовали с Международным валютным фондом.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине выросла на 13,2%, до 4723 грн. 25 августа Верховная Рада приняла в целом законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5000 грн. Решение вступило в силу 1 сентября.

В июле премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что до конца 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6500 грн. В 2022 году, по его словам она составит 6700 грн, а в 2023-м – 7200 грн.