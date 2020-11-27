Суд в Москве вынес приговор экс-главе “Нафтогазу України” Бакаю

27.11.2020, 12:48, Новости дня

Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему главе НАК “Нафтогаз Україна” Игорю Бакаю, обвиняемому в РФ в мошенничестве, – четыре года лишения свободы условно. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу суда.

Приговор был вынесен 26 ноября. Суд признал Бакая виновным в особо крупном мошенничестве. Назначенное наказание, по решению суда, будет условным с испытательным сроком четыре года.

Российские следователи обвиняли Бакая в хищении $12 млн у компании Metalloinvest Limited. По данным источника “Интерфакса”, следствие установило, что Бакай вместе с еще неустановленными сообщниками от имени ООО “Индустриальная группа “Русский медведь” заключили в декабре 2014 года договор займа с Metalloinvest Limited в лице его директора Кириякоса Аттикуриса на данную сумму. После получения денег Бакай перестал исполнять обязательства по погашению займа, сообщил источник.

Metalloinvest Ltd владеет 24% акций одного из крупнейших горно-металлургических холдингов России “Металлоинвест”, основателем которого является миллиардер Алишер Усманов.

27 октября 2017 года Таганский суд Москвы заключил под стражу Бакая на две недели. Потом его выпустили под домашний арест.

Бакай был председателем правления “Нафтогазу” с 1998-го по 2000 год. С 2003-го по 2004 год он руководил Государственным управлением делами. В 2004 году Бакай выехал из Украины, а в марте 2005 года получил паспорт гражданина РФ.

В Украине Бакай подозревался в незаконной продаже имущественных комплексов гостиниц “Днепр” и “Украина”, недвижимости Национального комплекса “Экспоцентр Украины”. Его и других чиновников Госуправления делами подозревали в том, что они безвозмездно использовали авиационную технику авиапредприятия “Украина”. Продолжительное время Бакай был в розыске Интерпола. В 2010 году все уголовные производства в отношении него закрыли.