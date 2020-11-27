 

Коломойский: Я заехал, у Арсена Борисовича был, кофе выпил

27.11.2020, 12:48, Новости дня

13 ноября украинский бизнесмен Игорь Коломойский приезжал в Министерство внутренних дел, заметили журналисты программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и UA:Перший). 

Расследователи зафиксировали, как автомобиль BMW заехал  на территорию МВД вечером 13 ноября и покинул ее через час. 

В нескольких квартала от ведомства автомобиль начала сопровождать машина охраны группы “Приват” Коломойского, а через несколько минут кортеж заехал в подземный паркинг у офиса бизнесмена. 

“Схемы” попросили Коломойского прокомментировать его неафишированный визит в МВД. 

“Я заехал, у Арсена Борисовича [Авакова] был, кофе выпил. Давно не виделись. Никаких дел”, – пояснил бизнесмен. 

Аваков на просьбу журналистов прокомментировать этот визит не ответил. 

“Схемы” и ранее фиксировали визиты Коломойского в МВД, сам бизнесмен не скрывает, что иногда приезжает к Авакову “поговорить о жизни” как “старые друзья”. Одна из таких встреч состоялась в день инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая 2019 года. 

“Зачем мне кого-то вообще назначать? Законопослушные граждане. Как мы можем влиять? Для чего оно нам нужно? Чтобы потом скандалы? Мы очень осторожны”, – комментировал Коломойский свои визиты к Авакову. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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