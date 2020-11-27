Экс-директор ЦРУ – я просто в шоке от того, что на моих глазах происходило в Вашингтоне

27.11.2020, 12:46, Новости дня

То, что происходило во время президентского правления Трампа, было нацелено на подрыв репутации и позиций Соединённых Штатов в мире, заявил экс-директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью MSNBC. При этом, по его словам, он был в шоке от того, что происходило на его глазах в Вашингтоне.

Директор Бреннан, знаете, я чувствовала всё то же самое, что описал Джо, и не только. И когда я смотрю на республиканцев, то не могу избавиться от мысли: а та ли мы страна, которой мы себя считали?

Смотрю я, как республиканцы созваниваются с восточноевропейскими и прочими лидерами и говорят о поддержке, о стремлении к демократии, гарантируют наблюдение за выборами, чтобы избежать мошенничества. Заявляют также, что если это самое мошенничество произойдёт, то мы придём на помощь и разоблачим мошенничество.

Нам известно, что президент выдумывает… Да он и есть этот самый мошенник. Всё мошенничество связано сейчас с президентом. И все избранные республиканцы, за исключением катастрофически малого числа, смирились с происходящим.

Как мы после всего этого будем ездить по миру и называть себя поборниками демократии?

ДЖОН БРЕННАН, бывший директор ЦРУ: Это будет непросто. Ведь то, что происходило в течение последних четырёх лет, было нацелено на подрыв репутации и позиций Соединённых Штатов в мире, а также на подрыв того, за что мы выступали на протяжении многих лет. А мы выступали против репрессивных авторитарных режимов и в защиту прав человека, а также делали всё то, чем мы славились на протяжении, уж точно, последних 75 лет со времён Второй мировой войны.

Так что, как и Джо, я просто в шоке от того, что на моих глазах происходило здесь, в Вашингтоне. И то, что сделал Дональд Трамп, вообще не удивляет и не шокирует никого из нас. Я в шоке от тех людей, которых втянули в его вселенную и которые продолжают потворствовать тому, что он делает, и извиняться за это.

И их молчание, по-моему, красноречиво говорит о том, что Республиканская партия… Республиканской партии, которую я знал, уже не существует. В Вашингтоне всегда существовало партнёрство. Партнёрство полезно. Хочется, чтобы были прения и компромиссы.

Однако, по-моему, то, что происходит сейчас из-за токсичного влияния Дональда Трампа, реально подорвало здоровые аспекты нашей демократической системы, которая является двухпартийной системой, реально пытающейся сделать лучшее для нашей страны, в отличие от человека, находящегося в Овальном кабинете.



Я лишь надеюсь на то, что Джо Байден — это человек, который действительно попытается нас объединить. Однако это станет непростым делом. Будет непросто как на внутреннем, так и на международном фронте, поскольку слово Соединённых Штатов уже не несёт в себе существовавшего ранее ощущения долговечности, поскольку на фоне заявлений Дональда Трампа об «Америке прежде всего» США отступились от международных соглашений.

К счастью, если играть в воображаемый футбол, то кандидатуры, представленные вчера (Байденом. — ИноТВ), — это, на мой взгляд, команда мечты в сфере национальной безопасности. И я уверен в том, что, если у нас будет надежда на исправление нанесённого ущерба, именно эти люди осуществят её.

