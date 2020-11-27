 

DW – в Германии провели масштабную облаву на украинских нелегалов, завербованных польскими фирмами

27.11.2020, 12:46, Новости дня

Немецкая полиция провела масштабную операцию, направленную против нелегального трудоустройства в сфере ухода в домохозяйствах. Как пишет Deutsche Welle, расследование дела началось около трёх лет назад, когда внимание правоохранительных органов вызвали граждане Украины, которые во время своего пребывания в стране якобы с туристической целью на самом деле работали без разрешения на заказ компаний, к которым имели отношение граждане Польши.


Reuters

В Германии полиция провела масштабную операцию, направленную против нелегального трудоустройства в сфере ухода в домохозяйствах. Как передаёт Deutsche Welle, в ходе операции обыски провели в 130 жилых и коммерческих помещениях в 13 федеральных землях.

«Во время следственных действий были изъяты носители данных, документы, огнестрельное оружие, боеприпасы, около 60 тысяч евро наличными и около одного килограмма золота стоимостью несколько десятков тысяч евро», — пишет агентство. 

Основанием для следственных действий стало расследование дела против трёх граждан Польши и связанного с ними 71 человека на территории Германии. Их подозревают в нелегальной перевозке иностранцев в коммерческих целях, незаконном трудоустройстве иностранцев, а также незаконном лишении и хищении зарплаты.

Как сообщается, расследование дела началось около трёх лет назад, когда внимание правоохранительных органов вызвали граждане Украины, которые во время своего пребывания в Германии якобы с туристической целью на самом деле, не имея на то разрешения, работали на заказ компаний, к которым имели отношение подозреваемые. В полиции также отмечают, что кроме отсутствия необходимых разрешительных документов, наемные работники с Украины не имели необходимой квалификации, чтобы предоставлять услуги по уходу.

Всего полиция расследует около 1400 случаев нелегального пребывания и трудоустройства в Германии, главным образом в отношении женщин с Украины. Как правило, они были завербованы польскими фирмами на Украине, после чего их услуги предлагались уже немецким заказчикам по низкой цене.

По оценкам главного таможенного управления Дрездена, из-за действий подозреваемых недоначисление в фонды социального страхования составило около €14 млн.



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