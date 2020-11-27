 

Euronews – мусорный «символ эпохи» — француз и британец собирают брошенные маски по пути из Марселя в Париж

27.11.2020, 12:46, Новости дня

Французский активист по защите окружащей среды вместе со своим британским другом отправился пешком из Марселя в Париж, собирая кругом разбросанные защитные маски и другой мусор. В целом их путь составляет около 880 км. И хотя дойти до Парижа они планируют только к субботе, друзья подобрали уже более 4500 выброшенных масок, которые они называют «символом эпохи», передаёт Euronews.

Одноразовые маски стали новым видом уличного мусора. Двое друзей — британец Эдмунд Плат и француз Фредерик Манш — решили пешком дойти из Марселя в Париж, по пути собирая выброшенные средства защиты и другие предметы, засоряющие природу.

Таким образом они хотят обратить внимание людей на необходимость сознательного отношения к окружающей среде и пристыдить тех, кто не задумывается о последствиях. Эдмунд и Фредерик собрали уже 4,5 тыс. масок. 

ФРЕДЕРИК, экологический активист: На это невозможно смотреть! На земле валяются окурки, упаковки с остатками фастфуда, жестяные банки, бутылки… Мы же находимся напротив школы! 

Активисты говорят, что о приближении к любому городу на пути свидетельствуют скопления выброшенных масок, которые они называют «символом эпохи». По их словам, всякий раз, когда они подбирают мусор, им кажется, что «они обнимают планету и она улыбается им в ответ». 

Защитники природы планируют добраться до Парижа в субботу. К тому времени они должны пройти 880 километров по дорогам Франции. 

Дата выхода в эфир 25 ноября 2020 года. 



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / В четырех областях Украины проведут повторные местные выборы – ЦИК

25.06 / Собянин заявил о неготовности Москвы к полному открытию для туристов

03.07 / Маршрут “Ласточки” на Черноморском побережье продлили из-за наплыва туристов

16.11 / Суд освободил экс-главу Службы нацбезопасности Армении, которого подозревали в подготовке покушения на Пашиняна

17.08 / Опубликованы слова певицы Легкоступовой перед смертью

28.09 / В Беларуси прошла “народная инаугурация Тихановской”: около 100 тыс. участников, более 260 задержанных

24.06 / Разумков: Говорить о повышении зарплат народным депутатам пока, мягко говоря, рано

31.07 / Сенаторы предлагают ежегодную военную помощь Украине на $300 млн

09.09 / Тихановская заявила о важности сохранения дружбы РФ и Белоруссии

02.10 / “Носите маску”. Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска