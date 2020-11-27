Euronews – мусорный «символ эпохи» — француз и британец собирают брошенные маски по пути из Марселя в Париж

27.11.2020, 12:46, Новости дня

Французский активист по защите окружащей среды вместе со своим британским другом отправился пешком из Марселя в Париж, собирая кругом разбросанные защитные маски и другой мусор. В целом их путь составляет около 880 км. И хотя дойти до Парижа они планируют только к субботе, друзья подобрали уже более 4500 выброшенных масок, которые они называют «символом эпохи», передаёт Euronews.

Одноразовые маски стали новым видом уличного мусора. Двое друзей — британец Эдмунд Плат и француз Фредерик Манш — решили пешком дойти из Марселя в Париж, по пути собирая выброшенные средства защиты и другие предметы, засоряющие природу.

Таким образом они хотят обратить внимание людей на необходимость сознательного отношения к окружающей среде и пристыдить тех, кто не задумывается о последствиях. Эдмунд и Фредерик собрали уже 4,5 тыс. масок.

ФРЕДЕРИК, экологический активист: На это невозможно смотреть! На земле валяются окурки, упаковки с остатками фастфуда, жестяные банки, бутылки… Мы же находимся напротив школы!

Активисты говорят, что о приближении к любому городу на пути свидетельствуют скопления выброшенных масок, которые они называют «символом эпохи». По их словам, всякий раз, когда они подбирают мусор, им кажется, что «они обнимают планету и она улыбается им в ответ».

Защитники природы планируют добраться до Парижа в субботу. К тому времени они должны пройти 880 километров по дорогам Франции.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2020 года.