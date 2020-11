Fox News – Facebook изменил алгоритм, чтобы влиять на поток новостей после выборов в США

27.11.2020, 12:46, Новости дня

Как пишет The New York Times, сразу после выборов президента США социальная сеть Facebook изменила свой алгоритм, чтобы пользователи видели меньше «неточных новостей» и больше «авторитетных новостей». После этого нововведения американцы стали проводить в Facebook меньше времени, отмечает Fox News.

Facebook разоблачают: по сообщениям, он изменил свой алгоритм после выборов, чтобы отдавать предпочтение определённым СМИ. С подробностями Лорен Симонетти. Лорен?

ЛОРЕН СИМОНЕТТИ, корреспондент Fox Business: Здравствуйте, Чарльз. The New York Times сообщает, что сразу после выборов Facebook изменил свой алгоритм, чтобы уменьшить вес «неточных новостей» и привлечь больше внимания к «авторитетным новостям». Хорошо, а что «неточно» и что «авторитетно»? И кто это определяет? Послушайте, что говорит сенатор Марша Блэкберн.



МАРША БЛЭКБЕРН, сенатор США: Американцы хотят иметь эту власть сами, они не хотят, чтобы IT-гиганты фильтровали, что они могут видеть, слышать или читать, и не хотят, чтобы IT-гиганты влияли на то, что они думают и как голосуют.



ЛОРЕН СИМОНЕТТИ: С этим, без сомнения, согласен сенатор Хоули, критик Кремниевой долины. Вот что он написал в Twitter: «Facebook душит консервативные СМИ, чтобы уменьшить их читательскую аудиторию. IT-гиганты хотят контролировать все новости в Америке — и скоро будут, если мы их не остановим».

Только что получен ответ от Facebook, вот что в нём говорится: «Утверждения в этой статье сделаны со слов источников, не уполномоченных принимать решения по нашей продукции и продвигающих свои собственные, ограниченные представления о нашем рабочем процессе».

Итак, The New York Times сообщает, что Facebook создал систему баллов для «новостной экосистемы», чтобы судить о качестве журналистики, а также временно понизил позиции «ангажированных» страниц, таких как Breitbart, и продвинул другие страницы, такие как The New York Times и CNN.

Проблема в том, Чарльз, что эта корректировка означала, что люди проводили в Facebook

меньше времени. И это подчёркивает непрекращающуюся борьбу между тем, что популярно и выгодно, и тем, что идеалистично и идеологизировано. Вам слово.

Большое спасибо, Лорен.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2020 года.