 

NTD – в Японии сделали защитные маски с бриллиантом и жемчугом

27.11.2020, 12:46, Новости дня

Японским модницам предложили с шиком защититься от коронавируса. Как передаёт NTD, в одном из магазинов Токио выставили на продажу защитные маски стоимостью около $10 тыс. И хотя пока не нашлось желающих приобрести такой товар, производитель и не стремится только к его продаже: он надеется, что маски просто поднимут настроение тем, кто их видит.

Защититься от COVID-19 с шиком предлагают японским модницам. В этом магазине в Токио выставили маски для лица стоимостью миллион иен. Это 9600 долларов США.

Одна маска сделана из материи и украшена бриллиантом в 0,7 карата, жемчугом, а также кристаллами Swarovski. Их здесь уместилось 300 штук. Вторую маску соткали из жемчуга акоя. Его выращивают искусственно – в основном, на островах Хонсю и Кюсю.

ГОСТЬЯ МАГАЗИНА: Цена немного пугает. Всё-таки это дорого, поэтому я не могу запросто такое себе позволить.

Впрочем, производитель и не стремится только к продаже роскошных масок.

АДЗУСА КАДЗИТАКА, сотрудница магазина: Хотя никто пока не покупал эти маски, некоторые клиенты восхищались ими и говорили, что маски красивые и удивительные. Поэтому мы надеемся, что они просто поднимут настроение тем, кто их видит.

Японские маски не самые дорогие в мире. Пока такой считается защитное средство, созданное израильскими ювелирами из бриллиантов и 18-каратного золота. Стоит маска полтора миллиона долларов.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2020 года.



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