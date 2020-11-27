В Кремле раскрыли подробности большой пресс-конференции Путина

27.11.2020, 12:42, Новости дня

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в 2020 году пройдет с элементами прямой линии, россияне смогут задать вопросы главе государства через приложение «Москва-Путину», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что «традиционное ежегодное мероприятие в этом году будет дополнено элементами прямой линии», волонтеры ОНФ «будут обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят прислать президенту посредством приложения «Москва-Путину», как это обычно бывает», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что приложение станет доступно для скачивания 6 декабря. Россияне смогут задать вопрос в традиционной форме или записать видео. Кроме того, в приложении можно будет посмотреть трансляцию.

«Учитывая озвученные мною точки, учитывая точку в ЦМТ (Центре международной торговли) и учитывая элементы, такой симбиоз и прямой линии, и пресс-конференции, можно предположить, что это будет весьма продолжительное мероприятие и насыщенное по содержанию. Очевидно, что, как всегда, это будет весьма продолжительное мероприятие», – сказал Песков, отвечая на вопрос, сколько времени президент сможет уделить журналистам и гражданам на пресс-конференции.

Напомним, итоговая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря. Президент выйдет на связь из своей резиденции.