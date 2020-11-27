В Курске умер спасший от гибели 40 американских детей ветеран ГАИ

27.11.2020, 12:42, Новости дня

В Курске скончался бывший сотрудник Госавтоинспекции, спасший в 1989 году 40 американских детей от гибели в ДТП, информирует администрация области.

«В Курске умер Михаил Панкрушев, который спас 40 американских детей. Бывший инспектор ДПС скончался 26 ноября в Курской областной клинической больнице. У Михаила Викторовича в последнее время были проблемы с сердцем», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.

По информации властей, в 1989 году на трассе Москва – Симферополь Михаил Панкрушев и его напарник на «Жигулях» перегородили путь грузовику, который мог врезаться в автобус с 40 детьми из США, участниками международной программы.

«В столкновении сотрудники ГАИ получили серьезные травмы. Михаил Панкрушев вылечился и вернулся на службу. Тогда за подвиг президент США наградил курянина благодарственным письмом. На Родине мужчин наградили медалями «За отличную службу», – отмечает администрация области.