 

Песков объяснил, почему Путин был в Сарове без маски

27.11.2020, 12:42, Новости дня

Все необходимые меры для эпидемиологической безопасности были приняты во время поездки президента Владимира Путина, поэтому он был без маски и перчаток во время мероприятий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, это обусловлено «тем, что были приняты необходимые меры обеспечения эпидемиологической безопасности президента». При этом он отказался уточнять, о каких именно мерах идет речь, передает ТАСС.

Представитель Кремля согласился, что личный пример Путина для россиян по соблюдение противоэпидемических мер очень важен. 

«Но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто такое массовое безконтрольное общение», – отметил он. 

В четверг Путин в ходе поездки в Саров Нижегородской области здоровался за руку с участниками мероприятий. Он возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, осмотрел выставку проектов Росатома, а затем провел совещание в формате видеоконференции. Поездка Путина в Саров планировалось на среду, однако была отменена из-за нелетной погоды.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / Путин подписал закон о налоге для богатых

26.09 / Эксперт объяснила цель утечки во французские СМИ разговора Путина и Макрона

19.07 / “Выглядит идиотски”. Климкин заявил, что Иран не должен возглавить расследование крушения самолета МАУ

25.11 / Мнения: Медикализация массового сознания ведет к тоталитаризму

13.07 / NYT: РФ начала помогать Талибану воевать против США восемь лет назад

10.11 / Улемы Татарстана выступили против запрета браков мусульман с иноверцами

28.09 / Черные маски-балаклавы больше не скроют лиц белорусских силовиков

11.08 / Зеленский легализовал игорный бизнес на Украине

25.08 / Висконсин: Национальная гвардия направлена в Кеношу

18.10 / Россия решила создать останавливающий размножение коронавируса препарат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска