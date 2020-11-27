Песков объяснил, почему Путин был в Сарове без маски

27.11.2020, 12:42, Новости дня

Все необходимые меры для эпидемиологической безопасности были приняты во время поездки президента Владимира Путина, поэтому он был без маски и перчаток во время мероприятий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, это обусловлено «тем, что были приняты необходимые меры обеспечения эпидемиологической безопасности президента». При этом он отказался уточнять, о каких именно мерах идет речь, передает ТАСС.

Представитель Кремля согласился, что личный пример Путина для россиян по соблюдение противоэпидемических мер очень важен.

«Но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто такое массовое безконтрольное общение», – отметил он.

В четверг Путин в ходе поездки в Саров Нижегородской области здоровался за руку с участниками мероприятий. Он возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, осмотрел выставку проектов Росатома, а затем провел совещание в формате видеоконференции. Поездка Путина в Саров планировалось на среду, однако была отменена из-за нелетной погоды.