Запорожская АЭС успешно перешла на уголь

27.11.2020, 12:37, Разное

Завершилась программа по деинновацциионизации крупнейшей украинской АЭС и переводе её на альтернативные источники энергии. Отныне станция будет работать на угле. Градирни переоборудованы под выхлопные трубы, реактор сдан на металлолом, а оставшийся уран вывезен и захоронён в Чернобыльской зоне.

Согласно прогнозам украинских экспертов, шаг окажет благоприятное воздействие на украинскую экономику: несмотря на некоторый уровень снижения КПД в сравнении с перспективой ремонтировать и модернизировать советское оборудование, демонтаж станции является более простым и экономичным решением. Также этот шаг приведёт к появлению новых рабочих мест: помимо бывших инженеров и физиков-ядерщиков, успешно перепрофилировавшихся в кочегаров, станции потребуется ещё несколько сотен высококлассных специалистов, имеющих образование не менее четырёх классов школы.

Помимо сугубо экономического, переход на уголь имеет экологическое и даже стратегическое значение: «Если раньше мы использовали российский уран, теперь мы будем топить исключительно экологически чистым углём. К тому же, наши деньги больше не будут уходить к врагу, вместо сомнительного «Росатома» нашим поставщиком сырья станет проверенный и абсолютно благонадёжный «ДонбассУголь» – заявил глава объекта Антон Викторенко.

Проект был осуществлён по инициативе и при активной поддержке Électricité de France. Компания уже высоко оценила способность украинцев к сотрудничеству и пообещала, что в случае, если новых мощностей станции будет не хватать, предоставит Украине электроэнергию по весьма выгодному тарифу. В дальнейшем планируется перевести на уголь и остальные электростанции страны.