Личное: “Благодарна ему за все”

27.11.2020, 12:26, Разное

Рождение ребенка – испытание для пары, а если ребенок оказывается больным, то испытание бывает таким тяжелым, что многие пары не выдерживают и быстро расходятся. Женщины обвиняют “сбежавших от трудностей” мужчин, а мужчины женщин, которые выносили мозг и “выживали из дома”.

В этом письме пример, что бывает иначе. Приведу его, хотя тут нет психологической проблемы, которую мы могли бы разбирать.

millie_ghost

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Пожалуйста, помогите разобьраться в сложившейся ситуации.

Мне 32 года. Замужем. С мужем вместе 4 года. У нас есть сын, сейчас ему 7 месяцев.

В 4 месяца сыну диагностировали рак сетчатки. С рождения мы наблюдали его у невролога, ставили задержку развития зрительного анализатора. Но материнское чутье (плюс я сама врач) подсказывали, что мы лечим не то. В месяц осматривал офтальмолог, было все ок. Сказали показаться в 6 мес. Но я потащила его в 4. И, как оказалось, правильно сделала. Нашли опухоль, которая занимала почти половину правого глаза. Мы поехали в Москву. Сами жили в другом конце страны.

Сыну начали проводить химиотерапию и довольно успешно. Между курсами химии перерыв 3 недели. Дважды мы летали с малышом в Москву и обратно, но это давалось чертовски тяжело. И дорого. Было принято решение остаться в Москве. Мы сняли квартиру. Я нашла работу. Муж с самого начала ушел в декрет с ребенком. Решили так, потому что моя зп больше и в родном городе у нас ипотека.

Мужа люблю безумно, благодарна ему за все, что он делает для нас. Очень любит сына и заботится так, как, наверное, я даже не смогла бы. Каждую химию он ложится с сыном в больницу.

(Женщины, которые привыкли обвинять мужчин во всем, могут сказать, что редкий муж возьмет на себя декрет. Да, но и редкая жена сможет и захочет зарабатывать на всех и будет настолько благодарна мужу за эту возможность. Большинство уверены, что “это его ребенок”, он и так должен. Да еще останутся недовольны, что мало денег заработал, жилье не купил и женам приходится вот так вот лезть из кожи. И в болезни ребенка тоже будут обвинять супруга непременно. Оба. Муж жену, а жена мужа. А здесь мужу надо должное отдать. Тоже наверняка благодарен жене за возможность лечить сына. Каждый считает ребенка своим и благодарен другому родителю за помощь. А истерички и скандалисты не признают вот это слово “помощь”. “Какая еще помощь? – вопят они. – Это его (ее) долг!!” Каждый скидывает ответственность за ребенка на другого и в результате у ребенка нет ни одного родителя. А в случае автора у ребенка два полноценных родителя, каждый готов взять его на себя. И когда полноценных родителей два, можно справиться с большой бедой)

Я нашла работу в Москве. В частном медцентре. Ритм бешеный здесь. В родном городе я была экспертом. Закончила аспирантуру, готовилась к защите, но заболел сын. Здесь все иначе, большой поток пациентов и никому не нужно мое подробное заключение (я врач УЗД). На каждого пациента 20 минут. Попросила у руководства больше времени в ущерб зп, пошли на встречу. Не хочу потерять себя как профессионала. Но чувствую, что из-за такого количества теряю в качестве.

Можно устроиться в государственную больницу, там, конечно, дают больше времени. Но я потеряю в зп. А нужно платить и за съемное жилье и за ипотеку. Просить, открывать сборы я не хочу. Нам и так очень помогли родственники и друзья в первую поездку.

Подскажите, как мне решить вопрос с работой? Работать и ждать пока найдется лучший вариант?

(Автор, лечить сына, конечно. И думать пока об экономическом вопросе. Общее правило: в тяжелых ситуациях, во время кризисов и болезней, важно расставить приоритеты и жертвовать всем ради главного. Успешного вам излечения. Опыт работы в таких экстремальных условиях дает очень много, а экспертную сторону профессии потом наверстаете. Высокая проходимость больных – это быстрое накопление личной статистики врача и рост профессиональной интуиции, помимо прочего)

С уважением, Ольга.