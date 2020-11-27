Инга Меладзе рассталась с бойфрендом: “Мне очень больно, горько и обидно”

27.11.2020, 12:14, Разное

О том, что основатель бренда украшений Apeiron, старшая дочь Валерия Меладзе, Инга, закрутила новый роман, стало известно в июле этого года. После развода с финансистом из Лондона Нори Вергизом она начала встречаться с креативным директором и сооснователем студии дизайна N3 Design Денисом Давыдовым. Однако отношения пары дали трещину уже в ноябре – молодые люди расстались, и, по признанию Инги, она очень тяжело переживает это событие.

Решила понемногу выходить из своего digital-затишья, в котором восстанавливалась последние недели. 2020 в общем был не сахарный, но для меня ноябрь был самым сложным месяцем. Расставание – это всегда тяжело, и мне ещё очень больно, обидно и горько, хотя я и благодарна за все многочисленные моменты абсолютного счастья, которые я ощущала, пока они не закончились. Наши отношения с Денисом были публичными, поэтому, наверное, было бы неестественно не отметить их конец.

И ещё я очень благодарна всем близким друзьям и семье, которые мне сильно помогают выкарабкаться со дна этой эмоциональной ямы. Вы все знаете, кто вы, я вас безгранично ценю и люблю. А теперь, onwards and upwards

Когда именно Инга и Денис начали встречаться, доподлинно неизвестно – Денис публиковал снимки с возлюбленной еще в марте этого года, до самоизоляции из-за пандемии COVID-19, – они были вместе на одной из московских вечеринок.

Осенью 2017 года Инга Меладзе вышла замуж за финансиста из Лондона Нори Вергиза. До свадьбы они были вместе больше десяти лет. Познакомились во время учебы в школе King’s Ely в Кембридже, а затем вместе поступили в Оксфордский университет, где Нори окончил магистратуру, а Инга защитила диплом по специальности “психология”. Нори сделал предложение Инге в 2015-м, но устроить свадьбу и одновременно написать диплом в магистратуре Лон­донской школы экономики было проблематично, поэтому с церемонией решили повременить. В январе Инга и Нори расписались в Кембридже, а сам праздник перенесли на осень. Концепция мероприятия родилась мгновенно. Отмечать решили в родном го­роде мамы жениха – Мар­ракеше, где Инга получила предложение руки и сердца. Спустя полтора года пара распалась, не озвучив причины.

Свадьба Инги Меладзе и Нори ВергизаКликните на фото для просмотра галереи