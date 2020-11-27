Названы самые разочаровывающие туристов города мира

27.11.2020, 12:08, Разное

Пользователи Сети, увлекающиеся туризмом, рассказали, какие города мира сильнее остальных подвели их ожидания. Своим мнением они поделились на популярном портале Reddit.

Большинство путешественников негативно отзываются о Дубае – самом крупном городе Объединенных Арабских Эмиратов. Они отметили, что в нем нет исторических объектов, а найти развлечения за пределами центра трудно. Многих разочаровал американский Лос-Анджелес: побывавшие в нем люди жалуются на слишком высокие цены и постоянные пробки на дорогах. В антирейтинг также попали египетский Каир, столица Венгрии – Будапешт, итальянская Венеция и американский Лас-Вегас, передает РИА ФАН.