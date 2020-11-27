В МВД России раскрыли облик электронного паспорта

27.11.2020, 12:08, Разное

Представители МВД России рассказали, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина страны. В ведомстве отметили, что его размер будет сопоставим с банковской картой.

Новый вид паспорта будет выполнен в виде пластиковой карты с электронным чипом отечественного производства. На нем будут храниться те же данные, что указываются в обычном документе – сведения о прописке, семейном положении, наличии детей и т.д. В отличие от бумажного, электронный паспорт будет не страшно потерять – в таком случае его можно просто заблокировать. Планируется, что первые такие документы появятся в Москве до 1 декабря 2021 года на экспериментальной основе, сообщает RT.