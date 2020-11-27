Ученые сравнили пользу красных и зеленых овощей и фруктов

27.11.2020, 12:06, Разное

Ученые пришли к выводу, что красные овощи в некоторых случаях могут оказаться такими же полезными, как зеленые плоды. Так, если зеленые овощи часто ассоциируют со здоровой пищей, то красные обычно сравнивают с острой или тонизирующей едой.

По словам экспертов, красные овощи и фрукты часто являются менее калорийными, чем зеленые продукты. В гранатах, малине и свекле содержится большое количество антиоксидантов, а в помидорах — ликопина. Также красные фрукты и овощи богаты витамином A и C, марганцем и клетчаткой.

Профессор когнитивной нейробиологии Раффаэлла Румиати предположила, что в прошлом предки людей могли чаще обращать внимание на красные фрукты и ягоды. Это объясняется эволюцией зрительной системы человека, позволявшей находить наиболее питательную пищу.