Мнение: Почему денег всегда не хватает

27.11.2020, 12:00, Разное

Китай объявил, что покончил с бедностью. Сорок с небольшим лет животворящего капитализма понадобились разорённой стране, чтобы стать первой экономикой мира и обеспечить достойный уровень жизнь каждому гражданину. Жаль, что Дэн Сяопин умер в 1997 году, и не успел увидеть, как его главный лозунг, — «Обогащайтесь!», — преобразил огромный Китай.

https://www.ng.ru/world/2020-11-24/6_8022_china.html

Впрочем, «достойный уровень жизни» — власти и народ понимают по-разному. Достойный уровень жизни складывается из двух составляющих: из материальных потребностей организма и из возможности поддерживать высокий статус в обществе при помощи демонстративного потребления.

Если сытная порция риса со свининой доступна сейчас каждому китайцу, то статусная еда, — панды, летучие мыши, обезьяны, — стоит слишком дорого, чтобы быть по карману людям со средним достатком. Простые люди страдают и чувствуют себя бедными, так как едят простые блюда, в то время как их сосед Жонг поглощает в ресторанах разную экзотику, да ещё и напоказ выкидывает после трапезы большую часть блюд на помойку.

Мы все выросли на культуре Древней Греции: на всех этих историях про похотливого Зевса и его многочисленных любовниц. Мы с детства впитываем античную романтику, не замечая, что древние греки ведут себя как типичные дикари. Работорговля, содомия, промискуитет и кровная месть кажутся нам через туман прошедших тысячелетий нормальными и даже, смешно сказать, достойными подражания. Однако возьмите всем известного Николая Куна, откройте наугад его «Легенды и мифы Древней Греции», и перенесите мысленно героев древнегреческих трагедий в наше время, в 21-й век. Вы обнаружите, что подобные хищные герои есть в изобилии и сейчас, вот только сейчас такие агрессивные дикари вызывают восхищение лишь у самых отсталых и малообразованных народов нашей планеты.

Одно из типичных проявлений варварства — роскошные пиры, которые устраивают в чью-нибудь честь. В игре «Кингмейкер» была сценка, в которой отряду искателей приключений выдавали опасное задание. Варвар интересовался, что отряд получит в награду:

— Обширные земли, титул барона этих земель, деньги, сокровища.

— Ну а серьёзно?

— Мы устроим в вашу честь большой пир на 500 человек, куда пригласим весь цвет аристократии королевства.

— Вот теперь это деловой разговор.

В российском обществе традиция варварских пиров осталась в виде дней рождений и свадеб: праздников, которые проводятся «в честь» конкретных персон. Обилие гостей и богатство стола демонстрируют статус виновников торжества, которые получают от этого большое удовольствие. В других странах дела обстоят ещё печальнее: в среднеазиатских осколках бСССР иногда считается нормальным потратить на свадьбу или похороны свой доход за 5-10 лет. Россияне смотрят на такое расточительство с недоумением: мы предпочитаем сжигать деньги иначе. Главные способы статусного потребления в России — это смартфоны, автомобили, одежда и путешествия.

Когда мы надеваем модную одежду, садимся в дорогой кабриолет и плавно проезжаем по главной улице курортного городка, мы испытываем удовольствие отнюдь не от того, что одежда удобна, а сиденье автомобиля мягко. Мы испытываем удовольствие от демонстрации окружающим нашего высокого статуса. Когда блогеры жалуются в интернете, что им не хватает денег, это практически всегда именно жалобы на сложности с покупкой статусных вещей — «мы тут последний хвост без соли доедаем, а олигархи на яхтах катаются». Сама постановка вопроса выдаёт стоящие за ней мысли: «я тоже хочу яхту, а денег хватает только на моторную лодку».

Характерные данные от «Бэнк оф Америка»:

https://t.me/crimsondigest/1222

По оценке Bank of America в 2020 из-за ограничений на внешний туризм (из-за коронавируса) российская экономика получила стимул в виде увеличения внутреннего спроса на эквивалент 1,5-2% ВВП. При этом весь экономический рост за 2018 год составил в России всего 2,3%.

2% от ВВП — астрономическая сумма. Мы действительно тратим на путешествия очень много: не потому, что путешествия доставляют нашим организмам пользу либо чувственное наслаждения, но потому, что путешествия подчёркивают наш статус. Турист может сказать себе и миру: «я достаточно богат, чтобы отдохнуть на престижном курорте в гостинице 5 звёзд».

Теперь вы видите, почему рядовые граждане любой страны относятся к рапортам о победе над бедностью с большим скепсисом. Наивные государственные мужи снабжают подопечное население хлебом, зрелищами и жильём, не понимая, что на самом деле населению нужны деньги на статусное потребление: на недоваренное мясо летучих мышей и на прочую роскошь. При этом обеспечить всех деньгами на роскошь невозможно даже теоретически, ибо если каждый сможет позволить себе, к примеру, джинсы или видеомагнитофон, эти товары немедленно перестанут быть роскошью.

Идея борьбы со статусным потреблением тоже спорна. С одной стороны, да, как только россиянам помешали закапывать деньги в морской песок турецкого побережья, мы немедленно начали вкладываться в квартиры. Сейчас у нас одновременно фиксируются рекорды и по выдаче новых ипотек, и по досрочному погашению старых:

https://www.rbc.ru/finances/11/11/2020/5faa5a909a7947545ebc5835

https://www.gazeta.ru/business/news/2020/11/25/n_15274447.shtml

С другой стороны, Бернард Мандевиль заметил ещё в XVIII веке, что расточительство является двигателем экономики. Тогда англичане прокляли его как опасного циника, однако история человечества доказала, что он отчасти был прав:

http://samlib.ru/k/kormin_m_w/opcelah.shtml

Так, большой проблемой Индии является менталитет индийцев. Многие из них — философы, привыкшие довольствоваться малым. Заработав на кусок хлеба, типичный индиец перестаёт работать и начинает наслаждаться жизнью. Дырки в одежде, подтекающая крыша и старый компьютер индийца не волнуют: как говорили советские водители, это «на езду не влияет». В результате Индия развивается медленнее чем могла бы, так как испытывает дефицит амбициозных кадров.

Несколько веков назад решение проблемы интуитивно нащупали протестанты. Вместо того, чтобы хвастаться могучими лошадьми и золочёными каретами, протестанты питали свой статус деловыми успехами: ответственными должностями и прибыльным бизнесом. Привычка хорошо работать и вкладывать заработанное обратно в дело стала тем локомотивом, который вытянул Западную Европу и американские колонии далеко вперёд. Сейчас, когда работа снова становится на Западе постыдной, мы наблюдаем откат к более древним практикам: западная молодёжь равняется теперь не на условного Генри Форда, а на условных чернокожих рэперов, демонстративно наслаждающихся жизнью на дорогих яхтах.

Я уже рассказывал вчера, наш Минфин выпустил тренинг-игру для детей «Не в деньгах счастье»:

https://vashifinancy.ru/materials/nastolnaia-trening-igra-ne-v-dengakh-schaste-9/?sphrase_id=22784

https://260619.selcdn.ru/Materials2020/100158_1_001/100158_2_002_Videoinstrukcia_igri.mp4

Это важный первый шаг по дороге от варварства к цивилизации. Игрокам объясняют, что лучше не брать сразу микрокредит на покупку айфона, но получить вначале образование, устроиться на работу получше, и уже потом, заработав чуть больше денег, спускать их на айфон.

Конкретно в России добропорядочный член общества имеет хорошую работу, без сильного напряжения выплачивает кредиты и выделяет достаточно денег на одобряемое статусное потребление: на заграничный отпуск, на достойный автомобиль и на регулярные праздники в ресторанах. Про такого говорят, что он «умеет обращаться с деньгами», его ставят в пример другим. И действительно: уж лучше иметь хорошую работу и умеренные долги, чем иметь плохую работу и быть по уши в неподъёмных долгах.

В любом случае, полностью исключать статусное потребление из своей жизни, превращаться в философа или монаха, решение сомнительное. Тут действуют те же правила, что и с едой: если без мяса летучих мышей вполне можно обойтись, то исключать из рациона всё мясо и все фрукты, питаясь изо дня в день одним только пресным рисом, было бы даже вредно для организма. Многочисленные исследования показывают, что мы должны проявлять умеренную заботу о своём статусе и своём внешнем виде. В сложных условиях, — в тюрьме, на необитаемом острове, в больничной палате, — психологи рекомендуют бриться, причёсываться и, вообще, следить за собой. Исследования показывают, что подобные действия позволяют нам переносить тяжёлые испытания значительно легче.