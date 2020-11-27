Скандалы: Цена дистанта

27.11.2020, 11:56, Разное

Сколько власти Москвы тратят на онлайн-обучение столичных школьников

Дистанционное обучение школьников с 6-го по 11-й класс идет в Москве уже больше месяца и продлится как минимум до 6 декабря. Классы с 1-го по 5-й учатся очно, но при выявлении хотя бы одного ребенка, контактировавшего с коронавирусным больным, весь класс отправляют на длительный карантин. Радио Свобода попыталось оценить, во сколько столичным властям обходится техническое поддержание дистанционного обучения школьников. На сайте госзакупок удалось найти контракты на 563 миллиона рублей.

Многие из этих расходов были запланированы до пандемии и связаны с общей программой цифровизации столичных школ. В Microsoft Радио Свобода рассказали, что программа Teams предоставлена «Московской электронной школе» бесплатно. Возможно, это не все вложения в онлайн-образование: летом Департамент информационных технологий столичной мэрии создал схему, которая позволяет делать заказы, минуя сайт госзакупок.

Система контроля

По мере нарастания эпидемии, с 5 октября в столичных школах прошли увеличенные двухнедельные каникулы. После 18 октября средние и старшие классы не вернулись в школы, младшеклассники продолжили учиться очно: если оставить дома маленьких детей, надо оставлять дома и большинство родителей, к масштабной остановке бизнеса власти Москвы сейчас не готовы.

Один из факторов недовольства дистанционным обучением – весной онлайн-уроки учителя проводили, в основном используя Zoom, теперь надо использовать Microsoft Teams – программу, добавленную летом в функционал системы «Московской электронной школы».

– Люди привыкли к одной системе, а их насильно заставили привыкать к другой, – отмечает Всеволод Луховицкий, сопредседатель профсоюза «Учитель».

Луховицкий рассказывает, что и до пандемии «Московская электронная школа» использовалась столичными чиновниками для контроля за происходящим в учебных заведениях, а в нынешней внештатной ситуации желание контролировать учителей у чиновников может быть ещё больше.

Новая система раздражает родителей тем, что её использование предполагает создание личного кабинета ребенка на городском портале Mos.ru. Для регистрации у школьника должен быть свой личный мобильный телефон – покупку его оплачивают родители, а не мэрия.

Дефицит коммуникации

Дистанционное обучение с 6-го по 11-й класс власти столицы продлевали уже дважды. Больше месяца учебы из дома, и вокруг этой проблемы образовалась одна из самых сильных протестных инициатив в столице. На момент публикации материала только в телеграм-чате противников дистанционки «Родители Москвы и МО за очное образование» было более 21 800 подписчиков.

«Родители Москвы» провели митинг (в форме встречи с депутатами КПРФ), собирают подписи и участвуют в круглых столах с чиновниками, на которых требуют вернуть детей в школы.

Представитель «Родителей Москвы» Инна Гориславцева рассказала Радио Свобода, что недовольство родителей «Московской электронной школой» связано с периодическими техническими сбоями в ходе онлайн-уроков, несовершенством функционала видеоконференций и неподготовленности учителей: например, если школьный хулиган будет отвлекать других учеников, зачастую учителя просто не знают, как отключить его от урока.

Кроме того, старшеклассники должны по 10–12 часов в день сначала слушать онлайн-уроки, а потом делать электронные задания на компьютере.

– Это приводит к ухудшению зрения у детей, сколиозам – они весь день сидят сгорбленные за мониторами, – ожирению, депрессивным состояниям, мигреням. Уроков физкультуры нет, – рассказывает Гориславцева.

«Родители Москвы» готовы к компромиссным вариантам обучения в пандемию.

– Например, можно ходить день через день. Половина класса присутствует на уроках онлайн, другая – приходит в школу. На следующий день они меняются. Это позволит хотя бы частично компенсировать депрессивные состояния от разрыва коммуникации со сверстниками, соблюдая при этом социальные дистанции, – предлагает Гориславцева, ссылаясь на опыт других стран.

Между департаментами

Ещё одно требование «Родителей Москвы» – предоставить информацию о том, сколько денег тратится на онлайн-образование. Общую смету этих расходов столичные власти пока не озвучили. Управляет «Московской электронной школой» Департамент образования мэрии, но большая часть госконтрактов для её технического функционирования заключает Департамент информационных технологий и подведомственное этому департаменту ГКУ «Информационный город».

Столкнувшись с недовольством «Московской электронной школой», власти выделят (контракт заключен в ноябре) дополнительно 191 миллион рублей на обеспечение функционирования сервисов государственного электронного образования.

Ранее, в августе, мэрия выделила 24 миллиона рублей на программу «оценки соответствия ожиданиям пользователей» услуг электронного образования (будет длиться до конца 2021 года).

Электронный дневник – сервис «Московской электронной школы», из которого осуществляются онлайн-уроки, появился ещё в 2011 году. Нынешняя его модификация стоила 178 миллионов рублей. Контракт заключен в конце 2019 года и будет исполняться до конца 2020-го. Ещё 123 миллиона на электронные образовательные сервисы были выделены в мае 2020 года.

В июле 47 миллионов рублей были выделены на развитие мобильного приложения электронного дневника. Доработку мобильного приложения осуществляет Redmadrobot – крупная российская IT-компания. Собеседник Радио Свобода в Redmadrobot отметил, что контракт, который реализует его компания, – плановый апгрейд сервиса, по срокам реализации никак не привязанный к пандемии.

Контрактов, в которых описывались бы условия внедрения Microsoft Teams в систему «Московской электронной школы», на сайте госзакупок найти не удалось. Российский представитель Microsoft Александра Паришева рассказала Радио Свобода, что программа была предоставлена «Московской электронной школе» бесплатно, так как компьютерная корпорация в принципе предоставляет доступ в Teams учебным заведениям на безвозмездной основе.

Возможно, это не все расходы на столичное электронное образование. Летом Департамент информационных технологий учредил автономную некоммерческую организацию «Цифровая трансформация». Автономные некоммерческие организации не публикуют свои заказы на сайте госзакупок. В октябре у «Цифровой трансформации» появился сайт, который пока состоит из предложения компаниям заполнить анкету для записи в «реестр поставщиков».

На момент публикации материала Департамент образования и Департамент информационных технологий не предоставили комментарии Радио Свобода.

– «Московская электронная школа», как и любые электронные [учебные] материалы и у нас, и во всем мире – не были рассчитаны на такое тотальное преподавание. Когда весной на них пришлось в авральном порядке перейти, честно говоря, у нас получилось лучше, чем во многих европейских столицах. Летом были попытки приспособить [электронные системы обучения к новым нагрузкам], но, поверьте, системные материалы для всех уроков в такие короткие сроки разработать невозможно. Как автор учебников, я понимаю, что это требует гораздо большего времени. Всё делается на ходу, шьется как получается – системной работы в нынешних условиях никто не может себе позволить. Хотя часть родителей пугается, что дистант теперь навсегда, никаких планов по этому поводу я не встречал. Все учителя и администраторы образования были бы счастливы, если бы дети как можно быстрее вернулись в школы, – говорит председатель комиссии Мосгордумы по образованию Евгений Бунимович.

Александр Литой