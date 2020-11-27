Скандалы: Счет за «Волгу» Олегу Кондрашову отправят в Майами

27.11.2020, 11:56, Разное

Скрывающийся в США бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода по суду заплатит налоги от продажи информагентств и телекомпании

Бывший сити-менджер Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, который в данный момент живет в США и скрывается от уголовного преследования российских правоохранительных органов, заплатит более 600 тыс. руб. за продажу медиахолдинга из информагентств и телекомпании «Волга». Такое решение вынес суд по иску налоговой службы. Ранее господин Кондрашов говорил, что в 2018 году СМИ у него «отжали» бесплатно по генеральной доверенности, переданной Дмитрию Аржанову. Тем не менее оспаривать решение суда сейчас он не намерен.

Нижегородский районный суд удовлетворил иск районной налоговой инспекции к бывшему главе администрации Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову. С него решено взыскать 619 тыс. руб. налога на доходы физлиц, полученного от продажи в 2018 году информагентств «НТА-Приволжье» и ООО «Медиа столица» (выступало издателем региональной вкладки газеты «Комсомольская правда»). Как стало известно в суде, ранее мировые судьи выносили приказы взыскать с экс-чиновника налоги, но затем они были отменены как незаконные, поскольку Олег Кондрашов не был надлежаще уведомлен о заседании. Тем не менее, на основании полученных приказов налоговые органы ранее попытались обанкротить бывшего сити-менеджера в арбитражном суде. После отмены приказов и возврата иска о банкротстве инспекция ФНС Нижегородского района вышла с двумя исками в суд (по второму Олег Кондрашов добровольно погасил свыше 40 тыс. накопившегося транспортного налога).

Напомним, бывший глава администрации Нижнего Новгорода с семьей уехал в США в начале 2018 года до возбуждения уголовного дела о крупных взятках, по которому его затем заочно решили арестовать. На тот момент Олег Кондрашов занимал должность гендиректора телекомпании «Волга». Через несколько месяцев телекомпания вместе с двумя информагентствами и двумя газетами перешла структурам «Ростеха» по генеральной доверенности, выданной предпринимателю Дмитрию Аржанову. Последний держатель медиахолдинга, АО «Гивцвет Центринформ», недавно подарил эти активы правительству Нижегородской области.

Олег Кондрашов утверждал, что не получал денег от сделки, и медиаактивы у него «отжали» в пользу новых владельцев перед выборами губернатора 2018 года. Во вторник в суде с налоговой службой его адвокат Александр Фомин придерживался такой же позиции. Он сообщил, что исковые требования по уплате НДФЛ господин Кондрашов не признает, так как не получал дохода от проведенной по доверенности сделки, а Дмитрий Аржанов «по своему усмотрению распорядился» долями в ООО НТА и «Медиа столица», и денег за них не передавал. Тем не менее суд учел сам факт купли-продажи СМИ и решил взыскать с Олега Кондрашова недоимку по НДФЛ. При этом защитник рассказал “Ъ-Приволжье”, что не будет обжаловать это решение:

После вступления решения в законную силу мой доверитель как законопослушный налогоплательщик оплатит требуемую сумму»,— сообщил адвокат Фомин.

Добавим, что ранее Приокская ИФНС обращалась с судебным иском о взыскании около 8 млн руб. НДФЛ с брата Олега Кондрашова Сергея, который ранее был владельцем проданной телекомпании «Волга». Собеседники на медиарынке утверждают, что Сергей Кондрашов, получив налоговые требования на крупную сумму, пытался договориться с Дмитрием Аржановым как оператором сделки, чтобы тот оплатил этот налог, однако понимания не нашел. Судя по тому, что налоговая инспекция недавно отозвала иск к Сергею Кондрашову, он уплатил требуемую сумму НДФЛ.

Что касается бизнесмена Дмитрия Аржанова, ранее он отрицал, что сделка по продаже медиаактивов была проведена помимо воли уехавшего в США Олега Кондрашова и тот не получал за нее денег. Сейчас Дмитрий Аржанов находится под арестом по уголовному делу по обвинению в причастности к хищению 5,5 млрд руб. из выручки «ТНС энерго».

Роман Кряжев, ­Роман ­Рыскаль