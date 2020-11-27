Встав на защиту Гетманцева, “слуги” показали, что способны сохранить монобольшинство – политолог

27.11.2020, 11:54, Новости дня

Встав на защиту нардепа от “Слуги народа” Даниила Гетманцева на посту главы парламентского комитета по финансам и налогам, его коллеги по фракции показали, что способны сохранить монобольшинство, заявил в Facebook политолог Кирилл Сазонов.

“Как бы то ни было, реакция провластной фракции на попытки сместить их однопартийца Гетманцева с поста глава финансового комитета парламента – позитивный сигнал. Если вы монобольшинство – ведите себя, как монобольшинство. Или признайте, что общей стратегии во фракции нет. Или крестик, или трусы, ок? А защищать коллегу и бюджет Украины от олигархов и лоббистов – хороший повод показать единство, способность сохранить ваше монобольшинство”, – отметил он.

Политолог подчеркнул важность того, что в данной ситуации депутатов объединяет не какой-то финансовый интерес, а “здоровое чувство самосохранения”.

“Защитить своего однопартийца Гетманцева от олигархов сегодня – это защитить и себя завтра. Я только за пробуждение в депутатах здорового инстинкта самосохранения. Сперва они учатся вместе защищаться от “страшных товарищей”, а завтра начнут слушать народ, потому что опереться больше не на кого. Ну, в идеальном мире должно быть так”, – резюмировал Сазонов.

https://www.facebook.com/kirilo.sazonov/posts/3499857533434980

Гетманцев возглавляет комитет с 29 августа 2019 года.

Проект постановления №4393 “Об отзыве с должности председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в связи с неудовлетворительной работой в должности” зарегистрировали нардепы от “Европейской солидарности”, групп “Довіра” и “За майбутнє”.

Второй проект, №4402 “О некоторых вопросах об отзыве с должности председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева Даниила Александровича”, зарегистрировал сам Гетманцев. Позже он отозвал его.