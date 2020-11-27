Министр финансов Украины: Апокалипсиса нет

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27.11.2020, 11:54, Новости дня

Ситуация с финансами в Украине контролируемая, заявил на брифинге 26 ноября министр финансов страны Сергей Марченко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Не буду пытаться скрыть от вас: ситуация сейчас достаточно сложная. Но мне приходится опровергать апокалиптические сценарии по финансовым перспективам Украины. Все инсинуации, которые были в последнее время, далеки от реальности – из-за непонимания [комментаторами] в первую очередь сложности бюджетного процесса”, – сказал он. 

Министр заверил, что “никакой катастрофы или апокалипсиса нет и не будет”

“Мы ситуацию контролируем и знаем, как, каким образом справляться с вызовами, которые стоят перед Украиной. Ситуация действительно сложная. Вы знаете, что пандемия не является чем-то привычным, что можно предвидеть и спрогнозировать. Она зацепила наше государство и мы вынуждены действовать в достаточно непростых условиях”, – добавил он.  

Марченко отметил, что Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект госбюджета на 2021 год, дефицит, по сравнению с вариантом к первому чтению, сократили. 

По словам министра, правительство сохранило в проекте госбюджета ключевые расходы, предусмотрело поддержку граждан на период пандемии и обеспечило финансирование капитальных расходов – “чтобы иметь возможность развивать экономику и совершать трансформационные процессы”. 

“Надеюсь, что парламентарии смогут поддержать проект бюджета в ближайшее время. Мы готовы к сотрудничеству”, – подытожил министр. 

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. В обновленной доходы предусмотрели на уровне 1 трлн 92 млрд грн, расходы – 1 трлн 328 млрд грн. 

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения – 1 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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