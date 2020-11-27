 

ЕС призвал Украину выровнять цены на электроэнергию для населения

27.11.2020, 11:54, Новости дня

Секретариат Энергетического сообщества Европейского союза заявил, что искусственно заниженные цены на электроэнергию для населения в Украине мешают развитию конкуренции и даже несут угрозу для безопасной работы АЭС. Об этом говорится в годовом отчете Энергосообщества о текущей ситуации в Украине.

“НКРЭКУ должна была постепенно отказаться от перекрестного субсидирования между разными категориями потребителей до открытия оптового рынка 1 июля 2019 года. Цены для населения остаются прежними (с 2017 г.) и не покрывают расходы на поставку… Это мешает развитию конкуренции и может повлиять на безопасную работу электростанций, особенно атомные станции”, – говорится в отчете.

В документе сказано, что существующая несовершенная модель, по которой государственные компании “Гарантированный покупатель”, “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” обязаны продавать электроэнергию по заниженной цене, несет угрозу для устойчивого существования украинского рынка.

Последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляют 0,9 грн/кВт.час на первые 100 кВт.час и 1,68 грн/кВт.час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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