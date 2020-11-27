Главред “Фактов” Швец: Когда они положили милиционера на каталку и сказали “уберите руки“, страшнее ничего я не видел в жизни. Там кишки вывалились

27.11.2020, 11:54, Новости дня

Основатель и главный редактор газеты и интернет-издания “Факты” Александр Швец в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказал историю о своем участии в операции по задержанию группы вооруженных преступников ночью в Голосеевском парке Киева.

“Там реальная перестрелка была. Они бросились на задержание. А он [Николай Олегович Поддубный, один из самых известных сыщиков в Советском Союзе] мне сказал: “Так, Саша, оставайся в автобусе. Мы сюда будем загонять этих задержанных”. Они загоняли и укладывали их в проходе штабелями. Они уложили – и побежали дальше. И оставили меня одного с бандитами”, – рассказал он.

Швец почувствовал, что ему нужно ощутить азарт задержания.

“Мы бежали вместе с сержантом, и я смотрю – он вскрикнул, обмяк – и упал. И все побежали дальше. Я подхватил его – и потащил к тому же автобусу. И смотрю – он закрывает руками живот. Я выскочил, начал останавливать машины, чтобы остановить хоть какую-то машину. “У меня раненый”. Кто-то остановился. Мы поехали в 10-ю больницу на Голосеевской площади. И я с ним поехал. Потому что врачи говорят: “Это ваш сотрудник?” Я говорю: “Наш сотрудник, да”. Я журналист. Он в милицейской форме. И руками держит. Я смотрю – кровь течет. Когда они его [милиционера] положили на каталку и сказали “уберите руки”, наверное, я страшнее ничего не видел в жизни. Потому что там все [кишки] вывалилось.

По его словам, полицейскому вспороли ножом живот. Швец после этого приезжал к нему в больницу.

“Ему вспороли полость, но жизненно важные органы оказались все целы. И он выжил, и все прекрасно. Я потом об этом писал. Олегович помнит. Я не знаю, сколько прошло. 35 лет”, – сказал Швец.

Главред “Фактов” Швец: Сейчас вижу себя со стороны маленького, шестилетнего, который кричит: “Не опускайте маму в могилу!” Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Швец родился 4 июня 1955 года в Хабаровском крае тогдашней РСФСР. Он самый младший из семи детей в семье. В 1961 году умерла мать Швеца. Через год семья переехала в Киев. Он попал в интернат.

В 1982 году Швец окончил факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко, после чего 10 лет работал в газете “Вечерний Киев”. В 1992–1994 годах был главредом газеты “Киевские ведомости”, затем еще три года – главным редактором “Всеукраинских ведомостей”.

В 1997 году основал ежедневную газету “Факты и комментарии” (“Факты”), которая на пике популярности издавалась двухмиллионным тиражом. В 2018 году “Факты” начали выходить в формате еженедельника. До 2016 года владельцем газеты была компания EastOne Group Виктора Пинчука, но потом бизнесмен решил продать издание, и Швец выкупил газету.

Журналист женат второй раз, он отец пятерых детей.