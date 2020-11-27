Die Welt – немцам рассказали, как они будут отмечать Рождество

27.11.2020, 11:52, Новости дня

В преддверии праздников в Германии всё-таки договорились об ограничительных мерах в связи с пандемией коронавируса. Как передаёт Die Welt, по словам канцлера Ангелы Меркель, консенсус был достигнут — хотя и при непростых условиях. Частичный локдаун при некоторых послаблениях был продлён как минимум до 20 декабря.

По словам Меркель, в конце концов консенсус был достигнут — хоть и при непростых условиях. Частичный локдаун продлён до 20 декабря. Как минимум.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, Федеральный канцлер Германии (ХДС): Мы исходим из того, что из-за очень высоких показателей заболеваемости ограничения должны действовать, по всей вероятности, до начала января. Нам необходимо ещё раз напрячь силы.

В предрождественский период проводить встречи могут не более пяти человек из двух домохозяйств, без учёта детей до 14 лет. Остаются открытыми магазины розничной торговли. Однако в крупных магазинах, торговая площадь которых составляет более 800 квадратных метров, применяются новые правила. На одного покупателя в будущем должно приходиться не менее 20 квадратных метров. Защитные маски предписывается носить и до входа в магазины, и на парковках.

Особые правила действуют с Рождества до Нового года. Проводить праздники можно будет в более широком кругу — до 10 человек из нескольких домохозяйств, вновь не считая детей до 14 лет.

По словам премьер-министра Баварии, несмотря на послабления, всё же существуют некоторые границы.

МАРКУС ЗЁДЕР, премьер-министр Баварии (ХСС): Речь идёт не о том, чтобы устраивать грандиозное празднование Нового года или Рождества, а, возможно, о том, чтобы на Рождество ещё раз осознать ценность семьи.

Не должны проводиться массовые богослужения. Частично запрещаются фейерверки на оживлённых площадях и улицах. На Рождество также следует отказаться от лыжного отдыха. Карантин сокращается с 14 до 10 дней, в случае если результат теста отрицательный. В очагах заболеваемости правила могут быть ужесточены, если прирост числа заражений в течение недели превысит 200 случаев. В настоящий момент это применимо к 62 земельным районам и федеральной земле Берлин.

МИХАЭЛЬ МЮЛЛЕР, правящий бургомистр Берлина (СДПГ): Мы находимся в ситуации, когда в Берлине порой умирает по 20—30 человек в день. За каждым отдельным числом скрываются человеческие судьбы и человеческие трагедии.

На федеральном уровне и на уровне федеральных земель заявленная цель остаётся прежней — не более 50 заражений на 100 тысяч жителей.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2020 года.