 

Hürriyet Daily News – в Турции ожидают сокращение дохода от туризма на 70%

27.11.2020, 11:52, Новости дня

Министерство культуры и туризма Турции прогнозирует значительное сокращение дохода от туристического сектора из-за пандемии COVID-19, пишет Hürriyet Daily News. По данным ведомства, государство выручит только $11 миллиардов благодаря гостям из-за рубежа, что на 70% меньше, чем в прошлом году.


Reuters

В этом году доходы туристического сектора Турции скорее всего сократятся на 70% из-за пандемии коронавируса, пишет Hürriyet Daily News со ссылкой на слова министра культуры и туризма страны Мехмета Эрсоя.

«Судя по всему, мы закончим 2020 год с доходами от туризма, которые слегка превышают $11 млрд, и более 15 миллионов туристов», — заявил Эрсой 26 ноября во время онлайн-сессии 10 Международного конгресса по курортному туризму.

Как отмечает издание, в этом году доход от туризма в Турции значительно сократился: пандемия COVID-19 привела к введению ограничений на путешествия во всех странах мира, закрытию границ, а также общему падение спроса. Согласно Институту статистики Турции (TÜİK), в прошлом году благодаря туризму страна получила $34,5 миллиардов и приняла 51,9 миллионов гостей, что на 13,7% выше, чем в 2018 году. Среди туристов 86,2% составляли иностранцы, а 13,8% — граждане Турции, проживающие за границей. Статистика Министерства культуры и туризма показывает, что число путешественников из других стран за год увеличилось на 14,1% и в 2019 году составило более 45 миллионов человек.

Согласно последним данным Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), в первой половине этого года количество туристов во всём мире сократилось на 65% или 440 миллионов человек. За тот же период доход от международного туризма сократился на $460 млн. По итогам 2020 года ЮНВТО ожидает, что на мировом уровне сектор недосчитается от $910 миллиардов до $1,2 трлн, пишет Hürriyet Daily News. 



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