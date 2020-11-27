 

В Госдуме оценили политику Украины по Донбассу фразой «горе от ума»

27.11.2020, 11:48, Новости дня

Политика украинских властей в отношении Донбасса укладывается в фразу «горе от ума», сообщил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главнокомандующего ВС Украины генерала Руслана Хомчака.

«Вся украинская политика в отношении Донбасса укладывается в фразу «горе от ума», причем ума недалекого, затуманенного откровенным нацизмом, не желающего исполнять то, что сами подписывали в 2015 году. Есть минские соглашения, скажем прямо, – безальтернативные. Не хотят исполнять – пусть публично в этом признаются, а не забалтывают весь мир о своем миролюбии», – цитирует РИА «Новости» Бальбека. 

По его словам, сперва Украина заявляет, что «штурмом возьмет Донбасс», а потом говорит, что «штурм отменяется, боимся России», а потом и вовсе делает заявления, что «Минские соглашения надо переписать». 

«Какая-то тактика ящерицы – постоянно лавировать между острыми углами и прятаться в нору», – сказал Бальбек.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Руслан Хомчак заявил, что «не видит» «чисто военного решения» конфликта в Донбассе. В случае применения силы Киев нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов.



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