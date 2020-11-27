 

МИД оценил призыв Санду к выводу российских военных из Приднестровья

27.11.2020, 11:48, Новости дня

Планы избранного президента Молдавии Майи Санду по выводу Оперативной группы российских войск из Приднестровья направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы», – сказала она, передает ТАСС.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении добиваться вывоза боеприпасов и вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из непризнанного Приднестровья. В Совфеде предупредили, что вывод российских миротворцев из Приднестровья, на котором настаивает Санду, может привести к обострению конфликта в регионе.

В свою очередь депутат Госдумы Елена Панина, комментируя заявление президента Молдавии, отметила, что именно федерализация могла обеспечить баланс интересов и долгосрочный мир в республике. По ее словам, Санду предлагает жителям Приднестровья возвращение к ситуации 1992 года, в которой разгорелся конфликт.

Российские «голубые каски» были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. 



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