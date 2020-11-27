Из-за коронавируса и падения цен на нефть биотопливо «выходит из моды»

27.11.2020, 11:46, Новости дня

По мнению экспертов, из-за пандемии коронавируса и резкого падения цен на нефть спрос на биотопливо снизился впервые за два десятилетия, и ему будет трудно восстановиться до прежних значений, сообщает портал Techxplore.com.

«Падение цен на нефть оказало очень негативное влияние на биотопливо, сделав его неконкурентоспособным», – сказал AFP Оливье Лемесль, директор по исследованиям Xerfi. Согласно годовому отчету Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованному в начале ноября, производство биотоплива для транспорта в 2020 году сократится на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что станет первым падением за 20 лет.

Группа сообщила, что из всех возобновляемых источников энергии использование биотоплива больше всего сократилось из-за вспышки коронавируса. Хотя стоимость эквивалента барреля биодизеля на протяжении всей пандемии оставалась на уровне около 70 долларов, цена на сырую нефть резко упала в начале года, когда жесткие меры по ограничению распространения коронавируса снизили спрос. Цена барреля нефти марки Brent с тех пор восстановилась, но остается ниже 50 долларов с 6 марта, когда она упала ниже порогового значения впервые с 2018 года.

Экологическое решение

Растительные заменители бензина и дизельного топлива по-прежнему обладают некоторыми преимуществами, особенно с точки зрения окружающей среды, поскольку они выделяют на 50 процентов меньше выбросов парниковых газов, чем их эквиваленты на ископаемом топливе. «Биотопливо имеет свое место, оно является частью экологического решения», – сказал Жан-Филип Пуч, исполнительный директор группы Avril, почти треть оборота которой приходится на биотопливо. Однако, помимо пагубных цен на нефть, отрасль по-прежнему зависит от политиков и от того, решат ли они увеличить долю биотоплива, которое можно смешивать с обычным топливом и продавать на заправке.

Другая проблема заключается в том, что первое поколение биотоплива, сделанного из сахарной свеклы, пшеницы и кукурузы, забирает большое количество основных продуктов питания из продовольственных систем многих стран. Промышленность также находится под угрозой из-за развития электромобилей, а в более долгосрочной перспективе – водородных двигателей.

Большие надежды

Ги Мезонье, эксперт исследовательской группы Французского института нефти (IFP Energies nouvelles), сказал, что отрасль должна сосредоточиться на авиации, потому что у нее «не так много альтернативных решений», как у автомобильного транспорта. По данным министерства экологии Франции, устойчивое биотопливо «представляет собой стратегический рычаг для краткосрочного и среднесрочного сокращения выбросов в авиационном секторе, у которого мало альтернативных источников энергии». Но амбиции Франции, несмотря на то, что она является четвертым по величине производителем биотоплива в мире, остаются скромными: цель заменить 2,0% авиационного керосина на ископаемое топливо к 2025 году и 5,0% к 2030 году.

На биотопливо приходилось всего 0,01 процента топлива, потребленного авиасектором в 2019 году, несмотря на то, что авиалинии определили его приоритетом в их долгосрочных целях. Крупные нефтяные компании также занимаются этим вопросом: консорциум, включающий французского гиганта Total, запускает проект BioTfueL, направленный на производство пригодного для использования «биокеросина» из сельскохозяйственных отходов к 2025 году.