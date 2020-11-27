Девушка обнаружила тайную комнату без входа и напугала пользователей Сети

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27.11.2020, 11:47, Разное

Пользовательница TikTok с ником @abrianacristel нашла дома тайную комнату без входа и сняла ее на видео. Ролик, набравший сотни тысяч просмотров, напугал зрителей и напомнил им о демонах, мистике и параллельной реальности.

«Это так странно», — говорит девушка и показывает просторное помещение, прилегающее к спальне ее матери. Она рассказала, что возлюбленный ее матери собрался переехать в их дом, поэтому семья пыталась расширить пространство. Когда они снесли стену встроенного гардероба, то увидели за ним потайную комнату.

По словам автора ролика, ее семья переехала в этот дом три года назад, однако все это время они не могли найти секретную комнату.

«Мы обыскали весь дом и в конечном счете прекратили поиски», — отметила она.

Комментаторов напугал ролик @abrianacristel. «Вам тоже кажется, что прошлые домовладельцы заперли в той комнате призрака, а потом перекрыли вход, чтобы удержать его там… Или у меня одной такие мысли?», — писали зрители.

«Я сижу и пытаюсь понять, почему эту комнату решили скрыть? Что там произошло?», «Неужели никто не смотрел сериал “Призраки дома на холме?”», «Скорее всего, они держали там демона, но раз уж ты выпустила его, то тебе *** (конец)», — писали пользователи сети.



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