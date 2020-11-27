Предсказания Нострадамуса на 2021 год

27.11.2020, 13:29, Разное

Нострадамус, пожалуй, самый известный пророк в истории человечества. Его предсказания написаны в виде стихов-четверостиший (катренов), и многие из них уже сбылись. В этом году было много предсказаний о будущем, которые, как полагают, принадлежат великому Нострадамусу. Вот 8 его пророчеств на 2021 год.

Зомби-апокалипсис

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Голод библейского масштаба

Нострадамус предсказывает, что первыми признаками конца света будут голод, землетрясения, различные болезни и эпидемии. Они будут происходить чаще. Пандемия коронавируса 2020 года знаменует начало серии неблагоприятных событий, которые затронут население всего мира. Катастрофа огромных масштабов вернет нас в прошлое, и большая часть населения мира не сможет преодолеть это проклятие.

Мусульмане захватят Европу

«Верблюд» из пророчеств Нострадамуса — символ арабского населения, заполоняющего всю Европу. Неясно, будет ли в 2021 году новая волна эмиграции, или же демографические прогнозы низкой рождаемости в Европе и большого числа беженцев будут катализатором этого изменения.

Солнечные бури

В 2021 году будут мощные солнечные бури, которые могут нанести планете большой ущерб. Полагают, что Нострадамус предупреждал: «Мы увидим, как вода поднимается, а земля скрывается под ней». Пагубные последствия изменения климата приведут к множеству войн и конфликтов, так как мир будет бороться за ресурсы, и последует массовая миграция.

Астероид столкнется с Землей или приблизится к ней

«В небе человек увидит огонь и длинный след искр». Это можно интерпретировать как надвигающиеся стихийные бедствия, но, согласно другим интерпретациям этого катрена, речь идет о большом астероиде, который столкнется с Землей. Оказавшись в атмосфере Земли, астероид нагреется и будет казаться, что в небе пожар. И действительно, НАСА объявило, что существует абсолютно реальная опасность того, что астероид 2009 KF1 столкнется с Землей 6 мая 2021 года.

Ужасное землетрясение разрушит Калифорнию

Согласно интерпретации катрена, написанного Нострадамусом, чрезвычайно мощное землетрясение разрушит Калифорнию в 2021 году. Нострадамус предсказывает, что сильное землетрясение поразит Новый Свет («западные земли»), и Калифорния — самое очевидное место, где это может произойти. По мнению астрологов, стих «Меркурий в Стрельце, Сатурн угасает» указывает на следующую дату, когда планеты Марс и Сатурн будут в этом положении на небе — 25 ноября 2021 года.

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