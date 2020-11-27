Мнение: Задел на будущее

27.11.2020, 11:22, Разное

Санитарно-эпидемиологические правила по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса могут продлить до января 2022 года. Это следует из проекта постановления главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой

Санитарные службы с большим энтузиазмом пользуются политическим запросом на террор и с удовольствием пополнили ряды террористических группировок, действующих в интересах подобных запросов. Теперь, спущенные с поводка, эти службы принимают самостоятельные решения, тем более, что команда "фас" не предполагает никаких законных процедур – собаке, рвущей указанную цель, это без надобности. Диктатура людей в погонах дополнилась диктатурой людей в халатах.

Увеличение числа карательных зондеркоманд за счет тех, кто якобы оберегает наше здоровье – вынужденная мера. Даже если не принимать в расчет проекты перехода к пост-постиндустриальному глобализированному будущему (востребующие на этапе перехода террор как метод управления), сама по себе разрушенная отрасль здравоохранения (что в России, что в "развитых" странах, которые тоже активно применяли у себя разнообразные "оптимизаторские" схемы, направленные на минимизацию бюджетных расходов) попросту не справляется с нестандартной ситуацией. Объяснение этому буквально на ладони – системы здравоохранения стран Запада и тех стран, которые их косплеили с разной степенью убожества, вроде России, рассчитаны только на штатные инфекционные вспышки в пределах среднегодовых значений. В этом смысле не было бы Ковида – система рухнула бы от любой другой масштабной по распространению и нестандартной по течению вспышки любого другого заболевания.

На Западе ситуация усугубилась еще и тем, что прекрасно продемонстрировала программа Obamacare: Обама, рассчитывая на повышенную лояльность маргинальных слоев населения, распространил на них действие страховой медицины, а ресурсы были фактически изъяты и перераспределены внутри самой отрасли. Это привело к тому, что маргиналами стал доступен набор медицинских услуг, который ранее им был недоступен, но в целом качество всей отрасли заметно ухудшилось. Отнять у богатых и отдать бедным – этот робингудовский лозунг очень нравится тем, кому отдают, не нравится тем, у кого отнимают, но при этом без дополнительного внешнего источника ресурсов приводит всегда к одному и тому же – ухудшению качества всей системы. Байден уже объявил, что намерен предоставить американское гражданство более чем десяти миллионам нелегалов. Расчет на то, что эти люди пополнят электорат демократов. Естественно, ресурс здравоохранения и вообще социальных программ в таком случае размажут и на них, ухудшив еще сильнее и без того неблестящее положение в социальной сфере Америки. Впрочем, это их проблемы, у нас ситуация еще менее блестящая.

В России пошли тем же путем – бюджет сбросил по-максимуму с себя обязательства, переложив их на страховую медицину. Закавыка в том, что в стране, в которой 20 процентов населения банально нищие, еще 40 процентов – безнадежно бедные и еще 20 процентов находятся на грани бедности, оставшиеся 20 процентов условно среднего и относительно обеспеченного населения (при том, что средний класс в России – настоящий средний класс – сконцентрирован в основном в десяти крупнейших городах, а в провинции его зачастую нет как явления) – в общем, коллапс российской системы здравоохранения был обусловлен и неизбежен. Что именно должно было запустить катастрофу и когда именно она должна была случиться, никакого значения не имеет. Все условия для этого сложились. Не в 20, так в 22 или 25 году. Это, кстати, относится и к самому режиму – все условия для его краха сложились, изменить ситуацию невозможно (катастрофа не отыгрывается назад), а потому когда именно режим рухнет – вопрос несущественный. Шансов у него просто нет. Крах здравоохранения – просто одна из граней общего обрушения. Айсберг, подточенный теплой водой, так и разрушается – неотвратимо и со всех сторон.

Власть поэтому и запустила медицинский террор – ничем другим компенсировать уничтожение здравоохранения невозможно. Даже если бы была поставлена задача восстановить разрушенное, на это банально нет ресурсов. Что-то похожее и с системой ЖКХ – из нее десятки лет выкачивался ресурс и разворовывался. Все инженерные сети и инфраструктура дышат на ладан. Ресурса хватает только на поддержание их в относительно работоспособном состоянии, но даже на проведение полноценных регламентных работ или реконструкцию – нет. В Петербурге восстановление сетей оценивается в триллион рублей, каков объем средств, необходимых по всей стране, и оценить-то невозможно. Да это и не требуется – их всё равно нет. Четыре-пять триллионов долларов сырьевых сверхдоходов растворились и исчезли. Что-то, какие-то крохи, вывозят и складируют в натуральном виде под присмотром карателей ЧВК в ухоронки в ЦАР и другие братские африканские режимы, а интересующиеся темой группы журналистов отстреливаются на подходах. Но в основном чудовищные сверхдоходы середины нулевых просто утекли сквозь пальцы – любой вор живет сегодняшним днем, кремлевское ворьё не исключение.

Санитарные службы и медицина получила подачку в виде выплат страховых случаев по Ковиду по повышенному тарифу. Отсюда и прямая заинтересованность медицинских карателей максимизировать террор именно по Ковиду. Взамен они выполняют важную для режима задачу – лояльность населения обеспечить уже практически невозможно, значит, нужно обеспечивать страх и ужас, которые и являются квинтэссенцией любого террора. Прямой полицейский террор вызывает все большее озлобление и сопротивление. Террор медицинский – технология новая, а потому к ней население еще не выработала иммунитет. Поэтому эсэсовцы в белых халатах пока вполне эффективны и отрабатывают свою задачу достаточно успешно.

Правда, и это не слишком надолго – бесконечный карантин ставит перед людьми все тот же сакраментальный выбор: бесконечный ужас или ужасный конец. И рано или поздно, но бесконечность террора вынудит людей менять модель отношения к нему.