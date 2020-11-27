Мнение: Волгоградское время

27.11.2020, 11:18, Разное

Читатели из Волгограда просят подсветить проблему с часовыми поясами в регионе.

Доброго времени суток, Уважаемый Борис!

Вы очень известный блогер, а ни одно федеральное СМИ не дают эту информацию, только в местных СМИ есть обзор, но без "острых" углов.

Хочу поделиться этими "острыми" углами в нарушении закона чиновниками Волгоградской области.

Предыстория

Волгоградская область с 1930г. жила по местному времени и находилась в больший период времени в часовом поясе UTC+4, при чём коммунисты в 1981г. ввели сезонный перевод и летнее время стало UTC+5, это было замечательное солнечное время.

Однако в 1988г. было принято решение синхронизировать время с Московой и Волгоградская область была переведена на летнее время UTC+4 и зимнее UTC+3, в принципе вернули летом в старый временной режим, ну а зимой итак света мало и это не так критично. Такое продолжалось до изменений стрелок часов Д.А. Медведевым в 2011г., тогда был отменён сезонный переход и оставлено летнее время UTC+4, для Волгоградской области это только зимой убавило света утром и прибавило света вечером.

История изменения часовых поясов в Волгоградской области (https://krestyane34.ru/kak-menjalos-vremja-v-volgogradskoi-oblasti.html)

Спустя 3 года после отмены сезонного перевода часов москвичи поняли, что Европа, переводя часы осенью на зимнее время начинает транслировать ЛЧ и ЛЕ на час позже, что им не очень понравилось и Москва решила в 2014г. перейти на постоянное зимнее время UTC+3 и при этом утащило туда со своим часовым и остальные области находящиеся там. Соседи Волгоградской области Саратовская, Астраханская и Ульяновская области перешли на местное UTC+4 в 2016г., а вот Волгоградская область смогла, благодаря сбору подписей, добиться от чиновников проведения референдума только в 2018г. На этом референдуме население Волгоградской области сделали такой же выбор как и соседи о переходе на местное время UTC+4, хотя чиновники задействовали все свои ресурсы в СМИ пиарили в них московское время и пели как тяжело жить, прибавляя час в телепрограмме.

Информация о референдуме (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)

А теперь о финте от чиновников Волгоградской области в стиле 2020 года.

В марте 2020 закончились 2 года, которые гарантированы федеральным законом N 5-ФКЗ "О референдуме Российской Федерации" ст.7 п.5, ниже выдержка:

"5. Проведение повторного референдума, то есть референдума по вопросу (вопросам), имеющему (имеющим) по смыслу или содержанию ту же формулировку, что и вопрос (вопросы), голосование по которому (которым) проведено на состоявшемся референдуме, не допускается в течение двух лет со дня официального опубликования (обнародования) его результатов."

И чиновники Волгоградской области кинулись брать реванш, так как все инструменты для реализация инициативы по синхронизации часового пояса с Москвой были в их ведении и им нужно лишь обоснование закнопроекта, они решили провести формальные мероприятия о выявлении мнения населения (этакий опрос, который не регламентирован законами и его нельзя проконтролировать), хотя по федеральному закону № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" ст. 73 п.6, ниже выдержка: "6. Решение, принятое на референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме, может быть отменено или изменено путем принятия иного решения соответственно на РЕФЕРЕНДУМЕ субъекта Российской Федерации, местном референдуме…" обязаны были провести повторный референдум, проведённый опрос максимум можно было использовать как обоснование к проведению повторного референдума.

Но чиновники решили, что им можно делать как им выгодно и незаконно пропустили шаг с повторным референдумом, далее на основании опроса выдвинули антинародный законопроект № 1012130-7 О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени" (об отнесении Волгоградской области к 2-ой часовой зоне) https://sozd.duma.gov.ru/bill/1012130-7

Несмотря на протесты общественности этот закон получает положительные отзывы всех комитетов и принят ГосДумой в первом чтении (как проходило первое чтение https://www.forum-volgograd.ru/threads/333999/page-140#post-6678880). А люди пишут во все инстанции Волгоградская обл.дума, ГосДума, Правительство РФ, Президенту, подали в суд на законопроект, но караван идёт и не обращает внимания на мнение общественности, а суд отклоняет иск с мотивировкой «Сейчас права не нарушены», т.к. законопроект еще не принят (ага как обычно, "как убьют приходите").

Осталась последняя надежда на Президента РФ, собрали подписи https://vk.com/wall-126801586_21013

и передали их в приемную администрации Президента https://vk.com/wall-126801586_21040

Вот такой лайфхак отмены результатов референдумов чиновничьими опросами, вот такой пример для Киева для отмены результатов референдума в Крыму.

Будет очень печально если Президент не накажет всех замешанных в этой грязной махинации.

Очень прошу осветить эту проблему.

С благодарностью жители Волгоградской области.

PS. Кто что скажет, решаемая ли проблема?

Интересно также будет заслушать жителей области на предмет того, насколько критична описываемая проблема для среднестатистического гражданина.