 

Рекордное число российских компаний не хочет повышать зарплаты сотрудником

27.11.2020, 11:14, Разное

Количество российских компаний, планирующих повысить зарплаты своим сотрудникам, опустилось до четырехлетнего минимума. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами одного из сервисов по трудоустройству.

Более половины (51%) участвовавших в опросе компаний сообщили, что не намерены увеличивать зарплаты. В последний раз подобное наблюдалось лишь в 2016 году, когда доля таких фирм составляла 62%. О повышении зарплат в настоящее время задумываются лишь в 21% опрошенных компаний, сообщает телеканал “360”.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Мнение: С каких пор преступники – уважаемые люди?

24.10 / В России запретят символику НАТО из-за пропаганды АУЕ

12.09 / Фигуристка Евгения Медведева купила новый двухэтажный особняк

18.08 / Мнение: Президенты хотят вакцину, пополнение карт в магазинах и перевод блога на транслит

18.09 / Эдита Пьеха не выходит на связь из-за проблем со здоровьем

12.10 / Политическая карикатура (США): Путин, Россия, Трамп…

03.07 / Звезда сериала “Сверхъестественное” Джеффри Дин Морган может сыграть в третьем сезоне “Пацанов”

11.08 / Медики: Имбирный чай увеличивает продолжительность жизни

25.11 / Бедным россиянам предложили раздать деньги перед Новым годом

17.11 / Зеленского просят купить российскую вакцину от коронавируса: Дайте украинцам шанс выжить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска