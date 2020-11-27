Рекордное число российских компаний не хочет повышать зарплаты сотрудником

27.11.2020, 11:14, Разное

Количество российских компаний, планирующих повысить зарплаты своим сотрудникам, опустилось до четырехлетнего минимума. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами одного из сервисов по трудоустройству.

Более половины (51%) участвовавших в опросе компаний сообщили, что не намерены увеличивать зарплаты. В последний раз подобное наблюдалось лишь в 2016 году, когда доля таких фирм составляла 62%. О повышении зарплат в настоящее время задумываются лишь в 21% опрошенных компаний, сообщает телеканал “360”.