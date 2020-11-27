 

Почему нельзя подбирать потерянные кем-либо деньги?

27.11.2020, 11:14, Разное

Юрист Юлия Кузнецова рекомендует россиянам ни в коем случае не присваивать себе деньги, потерянные кем-либо на улице. Лучше передать их полиции или собственнику.

Кузнецова пояснила, что лежащие на улице деньги вполне могут иметь криминальное прошлое. Если правоохранители установят лицо, у которого они находятся, – у него могут возникнуть проблемы. Однако, если после сдачи в полицию хозяин купюр не будет найден, то сдавший имеет право их присвоить. Если же собственник объявится, то нашедший деньги сможет потребовать с него законное вознаграждение в размере 20% от суммы, сообщает телеканал “360”.



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